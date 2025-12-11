Украинцы в социальных сетях начали высмеивать командование Вооруженных сил Украины. Реакции жителей опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Генштаб ВСУ разместил новую карту обстановки, а Оперативное командование «Восток» заявило, что Северск находится под контролем ВСУ.
«Карта генштаба ВСУ по Северскому направлению отстает минимум на полгода», — подчеркнули украинские OSINT-аналитики.
Украинцы в комментариях жестко высмеивают командование ВСУ и политику президента Украины Владимира Зеленского:
«Когда фронт дойдет до Дружковки, генштаб скажет, что Крым еще не захвачен и идут бои за Донецк», — отметил один из пользователей.
«Та все они знают, только если людям показывать правду, то станет еще хуже. Сами понимаете», — поддержал другой.