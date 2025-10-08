СМИ: Украинцы возвращаются на подконтрольные России территории из-за нехватки жилья

Издание Politico пообщалось с мэром Мариуполя, волонтерами и депутатами, чтобы узнать, как сейчас складывается обстановка на Украине. Оказалось, что большое количество нерешенных проблем вынуждает граждан возвращаться на территории, находящиеся под контролем России.
Основная проблема, с которой сталкиваются украинцы, связана с невозможностью получить компенсацию за поврежденное имущество. Дело в том, что власти выдают деньги только после выезда на место жительство специальной комиссии, которая должна зафиксировать разрушения. Однако эксперты не готовы приезжать на многие территории. Проблему начали решать только сейчас — через три с половиной года — в сентябре жителям разрешили подавать заявки на компенсацию без дополнительных подтверждений. В Киеве на данный момент нуждаются в восстановлении больше 2,3 тыс. жилых домов, но власти планируют заняться ремонтом лишь 52-х.
К тому же те, кто все же решил не дожидаться компенсации и переехать в другое место, столкнулись с нехваткой жилья в других городах Украины. По словам местного чиновника Вадима Бойченко, по этой причине треть жителей Мариуполя вернулись в город, находящийся под контролем России, после завершения боевых действий.
Многие также собирались вернуться в Мариуполь только на пару дней, чтобы продать имущество, но столкнулись с правилом — для сделок необходим российский паспорт. В результате они решили остаться и оформить гражданство.
При этом выбор в пользу возвращения на территорию России украинцы принимают еще и по той причине, что власти не могут справиться с расселением беженцев в пунктах временного размещения. Волонтеры жалуются, что количество прибывающих людей не позволяет им предоставить всем комфортные места, поэтому людей приходиться оставлять в палатках.