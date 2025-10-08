СМИ: Украинцы возвращаются на подконтрольные России территории из-за нехватки жилья

Основная проблема, с которой сталкиваются украинцы, связана с невозможностью получить компенсацию за поврежденное имущество. Дело в том, что власти выдают деньги только после выезда на место жительство специальной комиссии, которая должна зафиксировать разрушения. Однако эксперты не готовы приезжать на многие территории. Проблему начали решать только сейчас — через три с половиной года — в сентябре жителям разрешили подавать заявки на компенсацию без дополнительных подтверждений. В Киеве на данный момент нуждаются в восстановлении больше 2,3 тыс. жилых домов, но власти планируют заняться ремонтом лишь 52-х.