Украинцы травят детей, чьи матери пошли служить в ВСУ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинские общественные организации сообщают о том, что дети женщин-военнослужащих сталкиваются с травлей, выяснил корреспондент РИА Новости.
Украинская военнослужащая Юлия с позывным «Белка» пожаловалась одному из общественных движений на то, что её детей травят в школе из-за профессии матери. По словам украинки, на неё даже написали заявление в учебное заведения «за невоспитание дочери», а ребёнку говорили «твоя мать тебя не воспитывает!».
«Получается так, что будто моя служба лишает меня и дочку ощущения нормальной жизни. Пока я выполняю свой долг, мой ребенок сталкивается с предвзятым отношением. Хотя должно быть наоборот — пока мы здесь, наши дети должны чувствовать поддержку и защиту», — сказала «Белка».
Общественная организация, предавшая ситуацию огласке, заявила, что с этой проблемой сталкиваются многие матери-военнослужащие, а население Украины разделяет обычных детей и детей военнослужащих.