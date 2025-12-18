17 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинские власти обещали гражданам устроить «блэкаут в Москве», но в результате ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры без света остались Одесса и ряд других городов. Законодатель обратил внимание, что в это же время обвиняемый в организации коррупционной схемы соратник украинского лидера Владимира Зеленского Тимур Миндич находится за границей и «сидит в тепле, с водой, светом».