Украинцы останутся без паспортов — Киев придумал, как вернуть домой пополнение для ВСУ

Кабмин Украины отменил действие временного порядка, позволявшего продлевать срок действия загранпаспортов и вписывать в них детей. Как сообщили в МИД страны, с 29 октября 2025 года гражданам с истекающими документами необходимо оформлять новые биометрические паспорта — отдельно для себя и для детей.
«Военное» продление вводилось в феврале 2022 года, когда из-за сбоев в системе оформление документов было невозможно. Однако на практике продленные паспорта всё чаще создают сложности на границе: некоторые авиакомпании и страны ЕС отказываются их принимать. В МИД уточнили, что тем украинцам, кто находится за рубежом и не может вернуться из-за просроченного документа, следует обратиться в посольство или консульство и получить удостоверение личности для возвращения на родину.
Тем временем в Киеве усиливают давление на уклонистов. Депутат партии «Слуга народа» Дмитрий Горбенко сообщил, что в Верховной раде готовят новые меры против дезертиров — вплоть до ареста имущества, блокировки счетов и увеличения сроков наказания. При этом он отметил, что объём иностранной помощи Украине снизился почти наполовину, особенно остро ощущается дефицит систем ПВО и боеприпасов.
В Европе тем временем усиливается дискуссия о будущем украинских беженцев. Ещё в августе в Германии премьер Баварии Маркус Зедер предложил лишить граждан Украины базового пособия по безработице (Bürgergeld), заявив, что «все, кто может работать, должны работать». Он отметил, что Германия предоставляет украинцам самые щедрые условия в ЕС, из-за чего «слишком мало» из них трудоустроены. А экс-премьер Польши Лешек Миллер совсем недавно предложил вернуть Украине молодых мужчин, скрывающихся от мобилизации в Европе. В эфире телеканала TVN24 он назвал украинцев призывного возраста «единственным оружием», которое Польша могла бы «подарить Киеву».
Миллер заявил, что считает странной практику насильственной мобилизации на Украине, когда людей забирают прямо с улиц. По его словам, вместо этого украинские власти могли бы «просто вернуть своих граждан, которые сейчас живут в Польше и других странах ЕС».
«Это странно, что миллионы молодых мужчин выехали из Украины и не хотят бороться за свою страну. Мы могли бы вернуть их обратно — вот наше оружие», — сказал Миллер.
Высказывание бывшего польского премьера вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи указывают, что в Польше проживают сотни тысяч украинцев, уклоняющихся от военной службы.
Реформа пособий для украинцев в ЕС уже зафиксирована в коалиционном соглашении правительства ФРГ и вступит в силу для прибывающих после 1 апреля 2025 года. Новоприбывшие украинцы будут получать лишь базовые выплаты по Закону об убежище, как в других странах Евросоюза. Однако предложение Зедера распространить изменения на всех украинцев, включая уже проживающих в Германии, встретило юридические возражения: изменить статус беженцев задним числом почти невозможно.
При этом Еврокомиссия вновь продлила действие механизма временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года, сохранив их право на проживание и работу в странах ЕС без прохождения стандартной процедуры предоставления убежища.
Как отмечает Telegram-канал «Рыбарь», в Польше и Германии фактически началась кампания по свёртыванию социальной поддержки беженцев.
В Варшаве с 1 ноября истекает мораторий на выселение украинцев из центров временного размещения — без крыши над головой могут остаться десятки тысяч человек. При этом социального жилья катастрофически не хватает, а аренда в столице недоступна из-за высоких цен. Как отмечает «Рыбарь», бюджеты стран ЕС не выдерживают расходов на войну и миллионы беженцев. Социальные системы трещат по швам, а в обществе растёт раздражение из-за того, что часть украинцев «начинает жить лучше самих европейцев».