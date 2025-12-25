Популярные темы
Украинцы назвали Зеленского худшим кандидатом на выборах, показал опрос

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, который уже больше года уклоняется от проведения выборов на Украине, является худшим из потенциальных кандидатов на возможных президентских выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Источник: Reuters

По данным опроса, опубликованным на сайте SOCIS, 22,2% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не голосовали бы за Зеленского, 21,8% не стали бы голосовать за Петра Порошенко*, 16,6% — за депутата Юрия Бойко, 10,6% — за экс-премьера Юлию Тимошенко.

Опрос проводился с 12 по 18 декабря методом личных интервью. Были опрошены две тысячи респондентов. Статистическая погрешность выборки — около 2,6%.

Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно ставит новые условия для проведения выборов, в частности требуя обеспечить прекращение огня.

* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.