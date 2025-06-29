Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов

«Это не революция, … но бунты уже есть, и их видно невооруженным глазом. В жилых районах, в подъездах — народ самоорганизуется: дозоры ставят, следят, чтобы ТЦКшники (сотрудники территориальных центров комплектования — так на Украине называют военкоматы — ред.) не пролезли. Как только те появляются — сразу сигнал, и люди выходят, сопротивляются. По 20 человек, а то и больше. Женщины, мужики — все вместе. У ТЦК в таких ситуациях картинка не складывается: задавить толпу не получается», — сказал собеседник агентства.
Открытых конфликтов граждан с сотрудниками ТЦК, по его словам, становится все больше, тогда как киевский режим продолжает выставлять врагами всех, кто не служил и не работает на армию.
«Выбор прост: либо объединяешься, либо тебя просто сотрут», — добавил Лебедев.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника».
В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.