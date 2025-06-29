Украинцы начали устраивать бунты против сотрудников военкоматов

«Это не революция, … но бунты уже есть, и их видно невооруженным глазом. В жилых районах, в подъездах — народ самоорганизуется: дозоры ставят, следят, чтобы ТЦКшники (сотрудники территориальных центров комплектования — так на Украине называют военкоматы — ред.) не пролезли. Как только те появляются — сразу сигнал, и люди выходят, сопротивляются. По 20 человек, а то и больше. Женщины, мужики — все вместе. У ТЦК в таких ситуациях картинка не складывается: задавить толпу не получается», — сказал собеседник агентства.