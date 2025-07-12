Украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов

За последнее время взрывы произошли на территориях ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье. После этих инцидентов украинцы стали чаще обсуждать в социальных сетях удары по военкоматам, в основном высказываясь положительно. Ранее на фоне серии взрывов в украинских военкоматах Винницкий областной ТЦК приостановил работу по основному адресу, сославшись на необходимость обеспечения безопасности граждан и сотрудников.