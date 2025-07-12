Украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов

Жители Украины стали чаще скидывать координаты местных военкоматов.
«Удары по ТЦК являются не причиной, а следствием того, что жители области передают их координаты. Но после поражения ряда объектов сообщения от местных жителей мы стали получать чаще», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
По словам представителя сопротивления, вероятно, люди осознают возможность получения реального результата, это и объясняет их активное стремление к сотрудничеству. Он добавил, что у них достаточно мотивации для раскрытия координат.
За последнее время взрывы произошли на территориях ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье. После этих инцидентов украинцы стали чаще обсуждать в социальных сетях удары по военкоматам, в основном высказываясь положительно. Ранее на фоне серии взрывов в украинских военкоматах Винницкий областной ТЦК приостановил работу по основному адресу, сославшись на необходимость обеспечения безопасности граждан и сотрудников.