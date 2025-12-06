Украинцы боятся, что Ермак выйдет сухим из воды в коррупционном скандале

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 28 ноября провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала в области энергетики. В тот же день он написал заявление об отставке.
На фоне этих событий украинские пользователи в Telegram опасаются, что Ермак может скрыться и не получить должного наказания.
«Наворовал, теперь можно и сесть на дно», — написал пользователь ruslan_kitsenuk. Комментатор Марьяна Г добавила: «Я думаю, он все следы уже замел и выйдет сухим из воды».
«Не имеет значения, будет ли подозрение или нет, это подрывает авторитет президента, и в глазах Европы, которая борется с коррупцией, очень важны шаги президента, в лучшем случае, он должен его отстранить», — прокомментировала пользователь Наталочка.
Среди пользователей есть и те, кто предположил, что Ермак был заранее предупрежден о предстоящем расследовании, что позволило ему подготовиться.
«Предупрежден — значит вооружен. Не верю, что это было неожиданно», — прокомментировал OG. Комментатор Дмитрий добавил: «Ну так конечно, заранее предупредили… какой цирк… уже просто бесит жить в таком государстве».
Украинцы посчитали, что экс-глава офиса Зеленского заслуживает жесткого наказания с конфискацией средств.
«И что с этого? За решетку его! И конфисковать все украденное», — написал комментатор Alex. Пользователь Gennadiy придерживается такого же мнения и считает, что увольнения недостаточно.
Некоторые пользователи предположили, что Ермак может сбежать из страны, чтобы избежать правосудия. «Интересно, за час или два он покинет Украину», — прокомментировал пользователь Леонид Бондаренко.
НАБУ и САП 10 ноября начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере на Украине. Службы провели обыски, после чего опубликовали фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей. Антикоррупционное бюро предъявило обвинения семи участникам преступного сообщества.
Во время расследования спецслужбы изъяли у Ермака несколько телефонов и ноутбуков, которые, по словам депутата Рады Ярослава Железняка, скорее всего, были заменены на новые незадолго до обыска.