Украинцев готовятся массово депортировать из США

Был и важный нюанс: временный статус, получаемый по спецпрограмме, сделал беженцев более уязвимыми перед несовершенством миграционного законодательства США. Те, кто прибыл в страну до августа 2023 г., получили дополнительную защиту в виде временного защищенного статуса (TPS), действующего до 2026 года. Однако те, кто приехал позже, такой статус не получил, и у них было лишь 2 года легального пребывания.