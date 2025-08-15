Украинцев готовятся массово депортировать из США

Смена курса
Администрация Трампа пересмотрела политику в отношении украинских беженцев, отказавшись продлевать программу «Единство за Украину» (Uniting for Ukraine), которая с 2022 года позволяла украинцам оперативно получать временную гуманитарную защиту в США. Эта программа была ответом на медлительность традиционной системы предоставления убежища, в которой оформление документов может затягиваться на годы.
Был и важный нюанс: временный статус, получаемый по спецпрограмме, сделал беженцев более уязвимыми перед несовершенством миграционного законодательства США. Те, кто прибыл в страну до августа 2023 г., получили дополнительную защиту в виде временного защищенного статуса (TPS), действующего до 2026 года. Однако те, кто приехал позже, такой статус не получил, и у них было лишь 2 года легального пребывания.
Поэтому уже с 16 августа около 120 тысяч украинцев, прибывших в США после 16 августа 2023 года, окажутся в статусе нелегалов. Для многих из них, особенно мужчин, возвращение на Украину будет означать вероятную отправку на фронт. Адвокаты по иммиграции бьют тревогу, предупреждая, что без срочных мер ситуация может перерасти в гуманитарный кризис.
Лазейки в законодательстве
Американское законодательство и международные обязательства теоретически запрещают депортацию в страны, где ведутся активные боевые действия, если это угрожает жизни или безопасности человека. Однако правовые акты администрации Трампа в 2025 году создают юридические лазейки для депортации в третьи страны или отказа в защите.
Так, Верховный суд США в июне 2025 года временно разрешил депортацию без обязательного 15-дневного уведомления, что вызвало протесты правозащитников. Речь о депортации в третьи страны, то есть украинцев могут вывозить в государства, гражданами которых они не являются. Странами-адресатами тогда называли африканские Южный Судан и Джубу. Теоретически мигранты могут попробовать посудиться, но фактически это будет сложно сделать, если мигрантов начнут массово вывозить.
За последний год мнение американцев об иммиграции изменилось в пользу иммигрантов — на фоне противоречивой кампании президента Дональда Трампа по массовой депортации. Согласно новому опросу Gallup, рекордные 79% взрослых американцев считают, что иммиграция полезна для страны. Число американцев, выступающих за сокращение иммиграции, резко сократилось с 55 до 30% по сравнению с прошлогодним опросом.
Дарья Баева