МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украину готовят к построению военной диктатуры с новым лидером взамен Владимиру Зеленскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства обратил внимание на недавнюю публикацию в украинских СМИ архивных интервью матери Зеленского о любви ее сына к «мясорубкам».
«Увидев подобные публикации, у каждого украинца в голове образуется четкая логическая связь с текущей ситуацией на Украине. И это далеко не случайность», — сказал он.
Такие моменты, по его словам, не возникают просто так.
«Следовательно, кому-то дана команда уничтожить репутацию просроченного президента Украины для подготовки его поста для нового амбициозного лидера. Судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных, который построит на Украине военную диктатуру, что, собственно, выгодно Западу», — отметил представитель силовых структур.