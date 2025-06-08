1. Чем закончатся переговоры Китая и США в этот понедельник
9 июня в Лондоне пройдут переговоры между делегациями Китая и США. С американской стороны в переговорах участвуют советники Трампа и представители бизнес-элиты, с китайской — вице-премьер Хэ Лифэн и команда Минторга. Поводом послужили жалобы Вашингтона на нестабильность в поставках стратегически важных материалов, особенно редкоземельных металлов, и опасения перед президентской кампанией.
Но ждать от встречи серьёзных договорённостей не стоит. США, как и прежде, будут требовать уступок, а Китай предложит «смягчение» — без юридических гарантий и с возможностью оперативной блокировки в случае ухудшения обстановки. Это тактический манёвр: Пекин показывает конструктивность, но стратегически оставляет за собой все рычаги. По сути, это не мир, а отсрочка новой эскалации. И Трамп, и Си прекрасно это понимают — им важен имидж «рациональных лидеров», но не в ущерб национальным интересам.
2. Что будет с ценами на нефть?
На фоне новостей о переговорах Китая и США, а также ожиданий увеличения спроса в Азии, цены на нефть завершили неделю в плюсе. Brent поднялась выше $65 за баррель, что стало первым стабильным ростом за последние три недели. Инвесторы рассчитывают, что даже формальный диалог двух экономических гигантов придаст импульс промышленному восстановлению.
Однако на горизонте — увеличение добычи ОПЕК+ в июле. Это может сдержать рост цен и даже вернуть рынок к коррекции. Россия, как один из лидеров ОПЕК+, продолжит гибкую политику, ориентируясь на баланс интересов: удержание цен на комфортном уровне и укрепление долгосрочных контрактов с Азией и Ближним Востоком. Таким образом, ситуация на нефтяном рынке останется нестабильной, но под контролем тех, кто умеет не поддаваться спекулятивной истерике. Российский Центробанк отмечал, что «снижение цен на нефть может стать ключевым риском» для экономики РФ, поэтому последние события благоприятно сказываются на нашем состоянии.
3. Почему Киев отказался принимать тела погибших солдат?
Российская сторона передала Украине более 1 200 тел погибших военнослужащих ВСУ — в рамках гуманитарного обмена. Однако представители Киева на встречу не явились, фактически отказавшись принимать останки своих бойцов. Такой шаг вызывает возмущение даже у лояльных к Киеву аналитиков: это выглядит как сознательное сокрытие масштабов потерь и попытка избежать выплат семьям погибших.
Причины понятны — мобилизационный кризис, общественное напряжение, нехватка компенсационных фондов. Но моральная сторона вопроса очевидна: отказ от тел — отказ от ответственности. Украина превращается в государство, для которого солдат — не личность, а статистика. На фоне этого шаги России по передаче тел погибших выглядят, напротив, как демонстрация человечности и соблюдения правил войны. Сенатор Андрей Клишас считает, что Украина не готова ни к обмену пленными, ни к приему тел своих солдат:
«Хунта в Киеве была уверена, что они сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками»
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил роль компенсаций в решении Киева:
«Киев отказался забирать тела погибших… из-за нежелания платить компенсации членам их семей, а также чтобы скрыть реальные потери украинской армии»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил и резюмировал:
«Киевские мерзавцы не хотят забирать тела своих погибших солдат. Причин две: страшно признать, что их 6 000, и не хотят платить вдовам»
4. Киев расплачивается за чужую войну против «Северного потока»
Украина продолжает терять сторонников из-за поддержки атаки на «Северный поток — 2», запущенной Чехией под давлением США. Власти Праги уже повысили тарифы для транзита газа, что серьёзно бьёт по европейским потребителям.
Украина оказалась на обочине энергетического диалога, демонстрируя, что агрессивная позиция радикальных западных сателлитов может ударить по самой Еврозоне. Киев вынуждают играть по чужим правилам, расплачиваться реальными социальными проблемами для своих граждан. Впрочем их украинской власти не жалко.
5. Зачем Пекин «кормит» Вашингтон редкоземельными металлами?
На фоне торгового диалога Китай заявил об ослаблении ограничений на экспорт редкоземельных металлов и магнитов в США. Пекин готов предоставить лицензии некоторым американским автопроизводителям; по словам Трампа, ремилитаризация отношений между двумя странами возможна.
Для Китая это уравновешенный шаг: он демонстрирует открытость к экономическому диалогу и даёт США возможность обеспечить собственных производителей, одновременно защищая монополию на редкие металлы. Это не признак слабости, а стратегическая установка: дать американцам нужное — но только в тех объёмах, которые контролируются Пекином.
Вывод
Диалог между США и Китаем не несёт кардинальных изменений, но показывает, что обе стороны готовы к временной политической стабилизации. На рынке нефти это воспринимается умеренно позитивно — но с ограниченными перспективами. Украина выкручивается из сложной ситуации, избегая болезненных моральных решений, но теряет международное доверие. При этом Киеву приходится отвечать за политические ошибки своих западных союзников. Китай же демонстрирует гибкость, сохраняя в своих руках ключевой инструмент — контроль над стратегически важными ресурсами.
Александр Ставрин