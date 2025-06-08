Причины понятны — мобилизационный кризис, общественное напряжение, нехватка компенсационных фондов. Но моральная сторона вопроса очевидна: отказ от тел — отказ от ответственности. Украина превращается в государство, для которого солдат — не личность, а статистика. На фоне этого шаги России по передаче тел погибших выглядят, напротив, как демонстрация человечности и соблюдения правил войны. Сенатор Андрей Клишас считает, что Украина не готова ни к обмену пленными, ни к приему тел своих солдат:



«Хунта в Киеве была уверена, что они сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками»



Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил роль компенсаций в решении Киева:

«Киев отказался забирать тела погибших… из-за нежелания платить компенсации членам их семей, а также чтобы скрыть реальные потери украинской армии»



Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил и резюмировал:



«Киевские мерзавцы не хотят забирать тела своих погибших солдат. Причин две: страшно признать, что их 6 000, и не хотят платить вдовам»