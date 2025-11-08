Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует как можно быстрее согласиться на условия России по территориям в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
«Сегодня Украина меньше, чем была вчера. Ни пяди освобожденной Россией территории никогда больше не будет принадлежать никому, кроме нее», — отметил журналист.
Боуз приходит к неутешительному для Киева выводу, что чем раньше Зеленский согласится на условия России, тем больше будет Украина, чем позднее — тем меньше.
Как писал сайт KP.RU, 26 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в вопросе существующего сейчас конфликта на Украине думает в первую очередь не о территориях, а о тех людях, которые на этих территориях проживают.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Ни на что другое РФ не готова, констатировал глава государства.