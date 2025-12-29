«Украина сильно потеряет»: в Госдуме рассказали об ответе после атаки на резиденцию Путина

В ночь на 29 декабря над территорией России средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря. Больше всего беспилотников — 49 — ликвидировали в Брянской области. В Новгородской области нейтрализовали 18 целей, в Республике Адыгея — 11, в Краснодарском крае — семь. По одному БПЛА сбили в Орловской, Смоленской, Ростовской областях и над акваторией Азовского моря.