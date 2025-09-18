Датская инициатива
Министерство промышленности и финансов Дании объявило о запуске первого этапа программы «Строим для Украины», в рамках которого украинская оборонная компания Fire Point перенесет часть производства на датскую территорию. На Западе надеются, что это решение позволит обеспечить непрерывный выпуск ракетного топлива, беспилотников и минометных снарядов — без риска прерывания производства.
Как пишет Business Insider, проект с первоначальным бюджетом свыше $50 млн (4,1 млрд рублей) направлен на интеграцию украинского оборонно-промышленного комплекса в европейскую систему. В проекте, по крайней мере публично, пока участвует только одна украинская компания. Компания Fire Point, которая также производит беспилотники и ракеты, планирует производить ракетное топливо в Дании по заказу Киева. Новая стратегия предполагает разделение производственных мощностей на распределенные площадки.
Генеральный директор Национальной ассоциации украинских оборонных производителей (НАУДИ) Сергей Гончаров заявил, что это обеспечит работой более 100 компаний, ограниченных бюджетом. По его словам, такие предприятия, как Himera, создают распределенные производственные сети из 5−15 малых площадок с оборудованными бомбоубежищами, избегая создания «крупных целей» для ударов.
Антироссийский выпад
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов назвал датскую программу «Строим для Украины» антироссийским шагом, а не попыткой спасти украинские активы или кадры. По его словам, проект нацелен на «создание проблем для России».
Пухов иронически отмел угрозу эскалации для Дании, но отметил, что перенос производств портит отношения с Россией, давая Москве пространство для маневра в будущем.
«Принимая одно за другим антироссийские решения, страны вроде Дании осознанно портят отношения с Россией. У Москвы есть широкий арсенал дипломатических, экономических и иных инструментов, чтобы в будущем ответить на подобные шаги, как это делают и другие государства в схожих ситуациях. Это динамичный процесс, где каждая сторона оценивает свои интересы и последствия, а Россия будет использовать свои возможности для защиты национальных приоритетов», — добавил эксперт.