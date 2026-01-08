Украина перенесет в Польшу часть производства дронов и ракет на деньги ЕС

На вопрос о том, почему Польша формально не вошла в некоторые дипломатические форматы, в которых участвуют США, Франция, Германия и Великобритания, Сикорский ответил, что переговоры проводятся во многих конфигурациях и что Варшава остается плотно вовлечена, в том числе через советников по безопасности и логистическую поддержку.