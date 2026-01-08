Украина перенесет в Польшу часть производства дронов и ракет на деньги ЕС

Украинские власти перенесут часть предприятий по производству дронов и ракет в Польшу, заявил глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский в интервью телекомпании TVP World.
«Мы внесли свой вклад в закупку американского оружия для Украины. Сейчас мы находимся на этапе 48-й поставки военной техники. Украина отвечает взаимностью, перенося часть своего производства дронов и ракет в Польшу», — сказал польский министр.
Он отметил, что таким образом Польша получит свою выгоду от программ Евросоюза по развитию европейской оборонной промышленности.
На вопрос о том, почему Польша формально не вошла в некоторые дипломатические форматы, в которых участвуют США, Франция, Германия и Великобритания, Сикорский ответил, что переговоры проводятся во многих конфигурациях и что Варшава остается плотно вовлечена, в том числе через советников по безопасности и логистическую поддержку.
Он добавил, что президент Польши исключил возможность отправки польских войск на Украину, в отличие от некоторых других стран, которые заявили о готовности отправлять войска в качестве миротворцев.
Говоря о будущих мерах, министр подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону, независимо от американской политики. «Нам нужно построить военную машину Только тогда Россия признает, что эта война была стратегической ошибкой», — резюмировал он.