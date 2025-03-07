Украина ответит за военные преступления по российским законам — дипломат

— Войдете, значит, подорветесь. Или приманивали — здесь, допустим, еда или еще что-то, но растяжка уже стояла. И люди на это велись — надо же было как-то продукты добывать. Я не знаю точно, подрывались люди или нет. Но то, что минировали — я лично видела, — пояснила она.