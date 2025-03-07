Беженка Елена Махатенко сообщила, что летом 2024 года в Новогродовке в ДНР была слышна немецкая речь. Это может говорить об участии в боевых действиях против России наёмников из Германии или же военнослужащих Бундесвера. По её словам, они искали, где можно остаться. Также жительница города рассказала РИА Новости, что ВСУ ставили растяжки в квартирах.
— Войдете, значит, подорветесь. Или приманивали — здесь, допустим, еда или еще что-то, но растяжка уже стояла. И люди на это велись — надо же было как-то продукты добывать. Я не знаю точно, подрывались люди или нет. Но то, что минировали — я лично видела, — пояснила она.
Это не первый зафиксированный случай такого отношения к мирному населению. Суд вынес приговор двум военнослужащим 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Военные следователи смогли доказать, что боевики мешали жителям селам Погребки эвакуироваться. Они минировали дороги и применяли против них оружие. За это они получили по 16 лет лишения свободы каждый, проинформировали в Следственном комитете. Получают свои сроки и наёмники. Гражданин Великобритании Джеймс Андерсон осужден на 19 лет. Его смогли задержать в Курской области.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с ВФокусе Mail рассказал, что преступления ВСУ фиксируются и уже возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел. Часть доведена до суда. Сегодня специалисты работают по Селидово, Часов Яру, Дзержинску, Русскому Поречному и другим освобождаемым населённым пунктам Курской области.
— Сейчас мы понимаем, что украинский режим будет отвечать за совершённые преступления и в частности в рамках запрещенных форм и методов войны, нарушения норм международного гуманитарного права. В первую очередь отвечать придётся за военные преступления, которые описываются российским законодательством, потому что большинство преступлений совершается на территории России, — отметил Мирошник.
Много информации дают и военнопленные. Они прямо говорят, что им отдавали приказ расстреливать русскоязычных граждан. Родион Мирошник советует им все эти указы фиксировать, чтобы потом они могли доказать, что их принуждали к этому, хотя от ответственности это не освобождает.