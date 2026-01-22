Украина может потерять 5 млрд долларов из-за нового европейского налога, остановившего металлургическое производство

С 1 января в Европе была введена новая торговая пошлина, которая облагает дополнительным налогом некоторые виды продукции, при производстве которых происходит слишком большой выброс углекислого газа. Сильнее всего эти изменения ударили по украинской металлургии, а точнее по криворожскому металлургическому комбинату, который с этого момента остался без заказов из европейских стран.
Для одного из крупнейших заводов страны исключение делать не стали, а изменить производство, чтобы не попадать под дополнительную пошлину, на предприятии невозможно. Это привело к тому, что организация терпит большие убытки.
По словам генерального директора криворожского завода, за три года после начала СВО им удалось наладить тесные контакты со многими европейскими странами — дела пошли в гору, а заказы на предстоящий 2026-й год были сделаны заранее. Сейчас все поставки были отменены, так как заказчикам пришлось бы переплачивать за украинскую продукцию по 60−90 долларов с каждой тонны.
«Рынок отреагировал мгновенно и наши европейские клиенты остановили все заказы. Мы потратили три года на укрепление своих позиций в Европе как замены другим рынкам. В результате этого решения экспорт 1,25 млн тонн, запланированный на 2026 год, не состоится», — рассказал управленец Мауро Лонгобардо.
Потеряв половину всех заказов, украинскому заводу пришлось резко сократить количество производимых доменных печей. Теперь этот товар будет выпускаться на уровне технологического минимума. При этом директор уточняет, что эту отрасль, возможно, и вовсе придется остановить, если ситуация не поменяется в ближайшее время.
Из-за сокращения работы придется останавливать и часть производства, что приведет к еще большему увеличению себестоимости продукции. Потери Украины из-за новой пошли оцениваются экспертами в 5 млрд долларов (387,6 млрд рублей) за ближайшие пять лет.
«Металлургическая и горнодобывающая отрасли обеспечивают 7% ВВП, 15% экспорта и 30% грузооборота железнодорожного и портового транспорта. Это не абстрактные цифры. Это рабочие места, общины и экономическая устойчивость. Жаль, что такие показатели даже не были учтены европейскими регуляторами, несмотря на постоянные лозунги вроде “Поддержим Украину” или “Мы вас не оставим”», — отметил Лонгобардо.