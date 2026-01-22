Украина может потерять 5 млрд долларов из-за нового европейского налога, остановившего металлургическое производство

По словам генерального директора криворожского завода, за три года после начала СВО им удалось наладить тесные контакты со многими европейскими странами — дела пошли в гору, а заказы на предстоящий 2026-й год были сделаны заранее. Сейчас все поставки были отменены, так как заказчикам пришлось бы переплачивать за украинскую продукцию по 60−90 долларов с каждой тонны.