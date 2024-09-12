Украденный портрет Уинстона Черчилля нашли в Италии

Пропажу портрета обнаружили сотрудники отеля. Они обратили внимание, что портрет висит неровно, а его рамка отличается от той, которая была раньше. Позднее выяснилось, что злоумышленники заменили оригинальный снимок копией. «Мы глубоко опечалены этим наглым поступком, — заявил генеральный директор гостиницы Женевьев Дюма. — Отель невероятно гордился тем, что разместил эту потрясающую фотографию Карша, которая была надежно установлена здесь в 1998 году».