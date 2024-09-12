Украденный портрет Уинстона Черчилля нашли в Италии

Украденный в 2022 году портрет премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, сделанный канадским фотографом Юсуфом Каршем, найден в Италии. Об этом сообщает The Guardian.
Этот портрет Черчилля носит название «Рычащий лев». Он был сделан Каршем сразу после выступления премьер-министра Великобритании перед парламентом Канады в 1941 году. Эта речь стала символом британского сопротивления во время Второй мировой войны.
Сообщается, что для портрета фотограф вынул изо рта Черчилля сигару. Это заставило британского премьера грозно нахмуриться. Эта фотография является самым знаковым изображением Черчилля. Она была помещена на британскую банкноту £5.
Портрет был подарен отелю Fairmont Chateau Laurier в Оттаве, где Карш жил и работал в течение 18 лет. Однако в 2022 году знаменитый снимок был украден, а на его месте оказалась подделка.
Через год после кражи полиции удалось установить личность преступника. Им оказался 43-летний мужчина, проживающий в 370 км от Оттавы. Вор продал портрет через лондонский аукционный дом, а покупатель в Италии не знал о происхождении фотографии. Произведение обнаружили в Генуе, а подозреваемого в краже арестовали.
Возвращение знаменитой фотографии в Канаду ожидается в ближайшие недели. Отель Fairmont Chateau Laurier планирует вновь выставить портрет в вестибюле, где он находился на протяжении многих лет.
Пропажу портрета обнаружили сотрудники отеля. Они обратили внимание, что портрет висит неровно, а его рамка отличается от той, которая была раньше. Позднее выяснилось, что злоумышленники заменили оригинальный снимок копией. «Мы глубоко опечалены этим наглым поступком, — заявил генеральный директор гостиницы Женевьев Дюма. — Отель невероятно гордился тем, что разместил эту потрясающую фотографию Карша, которая была надежно установлена здесь в 1998 году».
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