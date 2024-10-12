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Украденный кенгуренок Крош вернулся к родителям

Украденного кенгуренка Кроша вернули родителям. Об этом 11 октября сообщили в Ярославском зоопарке.

«Пробыл на карантине в ветклинике зоопарка, пришло время возвращаться домой. Заботливые сотрудники погрузили Кроша в переноску и доставили в вольер к родителям», — говорится в сообщении зоосада в Telegram-канале.

На кадрах видно, как кенгуренок, выйдя из переноски, осмотрелся, и, увидев своих родителей, направился к ним.

Кенгуренок Крош был похищен из Ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Крошу на момент похищения не было и года. Через три дня еще два детеныша кенгуру были украдены из Калужского зоопарка. Похитителем оказался один человек.

3 октября Крош был найден в подмосковном Королеве. На следующий день его доставили в Ярославский зоопарк и поместили в ветклинику для осмотра.

Подозреваемого в краже задержали во Владимирской области за день до этого. В сумке у похитителя нашли двух кенгурят: живого и мертвого. Спасенное животное передали в Калужский зоопарк.

Вором оказался 31-летний Иван Некрасов. Мужчина находился в федеральном розыске с 2020 года из-за побега от конвоиров. Мелкими кражами денег и телефонов он занимался с 17 лет. За свои действия был неоднократно осужден на условные сроки.

Заволжский районный суд города Ярославля отправил Некрасова в СИЗО на два месяца.