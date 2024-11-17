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Украденный из зоомагазина кот Лучик обрел хозяев

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Кот Лучик, которого школьницы украли из зоомагазина в Москве, а потом нашли на столичной парковке, обрел своих хозяев, сообщила волонтер, занимающаяся розыском и пристройством животного.

Источник: © РИА Новости

Ранее в Telegram-каналах писали, что две школьницы вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице в Москве, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. Девочек несколько раз замечали в Москве, а потом они пропали. Также писали, что обе девочки сбежали из дома. В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что школьниц нашли в Алуште в Крыму. Позже они рассказали правоохранителям, что украденная из столичного зоомагазина кошка сбежала. Волонтеры нашли кота под машинами на столичной парковке.

«Лучик обрел своих хозяев и свой настоящий любящий дом! Теперь он всегда будет в безопасности, тепле и заботе», — написала волонтер в чате, посвященному коту Лучику.

Она уточнила, что его новые хозяева — проверенные люди. Они уже ранее брали кота из приюта.