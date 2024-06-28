Украденные часы Теодора Рузвельта вернулись в музей спустя 37 лет

Карманные часы Теодора Рузвельта вернулись в музей президента в Сагамор-Хилл спустя 37 лет после их кражи. Эти часы американский президент носил во время знаменитой атаки на холм Сан-Хуан во время испано-американской войны. Часы были украдены в 1987 году из музея в Буффало, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ФБР.
По данным официальных лиц, серебряные карманные часы были возвращены в Сагамор-Хилл, летний дом семьи Рузвельта на Лонг-Айленде. На часах выгравировано имя Рузвельта, инициалы его младшей сестры, Коринн Рузвельт Робинсон, и его шурина, Дугласа Робинсона-младшего.
Человека, укравшего часы 37 лет назад, так и не нашли. В 2023 году часы попали в аукционный дом во Флориде, где аукционист, исследовав их, осознал историческую ценность часов и сообщил об этом в ФБР.
Теперь они будут выставлены в Национальном историческом музее Сагамор-Хилл. Управляющий музеем Джонатан Паркер отметил, что за последние 126 лет эти часы могли бы рассказать много ярких и значимых историй из прошлого США.
В мае на аукционе Christie's в Женеве продали коллекцию наручных часов семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Главный лот — часы, подаренные гонщику экс-гендиректором Ferrari Жаном Тодтом в 2004 году на Рождество. За них заплатили 1,2 млн франков ($1,5 млн). Цена соответствовала эстимейту — 1−2 млн франков.
Ранее сообщалось о том, что за €30 млн с молотка ушла считавшаяся долгое время утерянной картина австрийского художника Густава Климта «Портрет фрейлейн Лизер». Она была написана в 1917 году, в 1925-м экспонировалась в последний раз, после чего ее следы затерялись. Неизвестно, где до второй половины XX века хранился портрет.