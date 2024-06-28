Украденные часы Теодора Рузвельта вернулись в музей спустя 37 лет

Карманные часы Теодора Рузвельта вернулись в музей президента в Сагамор-Хилл спустя 37 лет после их кражи. Эти часы американский президент носил во время знаменитой атаки на холм Сан-Хуан во время испано-американской войны. Часы были украдены в 1987 году из музея в Буффало, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ФБР.