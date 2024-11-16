Украденного школьницами кота Лучика нашли на московской парковке

Ранее в Telegram-каналах писали, что две школьницы вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице в Москве, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. Девочек несколько раз замечали в Москве, а потом они пропали. Также писали, что обе девочки сбежали из дома.
В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что школьниц, похитивших кота, нашли в городе Алушта Республики Крым, вскоре их вернут в столицу и передадут родителям. Позже они рассказали правоохранителям, что украденная из столичного зоомагазина кошка сбежала.
«Лучик нашелся. Он прятался на улице под машинами на парковке. К счастью, он не побежал на дорогу. Малыш сильно похудел и глазки испуганные», — написала волонтер в чате, организованном для поиска кота.
Она уточнила, что в субботу утром волонтеры повезут кота в клинику, чтобы провести обследования. Лучик вернулся к своему куратору.