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Украденного школьницами кота Лучика нашли на московской парковке

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, нашли под машинами на столичной парковке, сообщили волонтеры, занимающиеся розыском животного.

Ранее в Telegram-каналах писали, что две школьницы вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице в Москве, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. Девочек несколько раз замечали в Москве, а потом они пропали. Также писали, что обе девочки сбежали из дома.

В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что школьниц, похитивших кота, нашли в городе Алушта Республики Крым, вскоре их вернут в столицу и передадут родителям. Позже они рассказали правоохранителям, что украденная из столичного зоомагазина кошка сбежала.

«Лучик нашелся. Он прятался на улице под машинами на парковке. К счастью, он не побежал на дорогу. Малыш сильно похудел и глазки испуганные», — написала волонтер в чате, организованном для поиска кота.

Она уточнила, что в субботу утром волонтеры повезут кота в клинику, чтобы провести обследования. Лучик вернулся к своему куратору.