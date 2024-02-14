Укол геном. Врач рассказал, как лечатся генетические заболевания

Некоторые наследственные заболевания не требуют дорогостоящего лечения. Например, фенилкетонурия (одна из самых распространённых наследственных болезней обмена веществ) приводит к глубокой умственной отсталости. Но если ребёнку вовремя назначить специальную диету (продукты, не содержащие фенилаланин), он вырастет совершенно здоровым. Главное — своевременно узнать о диагнозе, лучше в младенчестве, еще лучше до проявления симптомов, когда в организме ещё не начались необратимые изменения, в некоторых случаях болезнь можно обратить вспять. Именно поэтому генетики добивались расширения неонатального скрининга до 36 наследственных заболеваний и групп заболеваний, который был запущен в январе 2023 года.