УК не афишируют. Назван секретный способ не платить за ЖКУ летом

В летнее время многие уезжают из города и в квартире никто не проживает, то есть никто не готовит, не пользуется водой и прочими ресурсами. За некоторые ЖКУ в это время можно не платить, рассказал aif.ru адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.
«Конечно, как правило, управляющие компании не афишируют такую возможность, но если жильцы отсутствуют более пяти дней, они вправе сделать перерасчет и сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг, — уточнил он. — Разумеется, совсем ничего не платить не получится. Оплату за отопление, радиоточку, коллективную антенну, стационарный телефон, содержание и ремонт жилфонда вносить придется независимо от вашего присутствия в квартире. Однако если речь об услугах, стоимость которых напрямую зависит от того, проживает ли человек дома, за них можно сделать перерасчет».
Речь о холодном и горячем водоснабжении, газоснабжении, вывозе мусора, водоотведении.
«Если приборы учета есть, оплата начисляется по фактическому потреблению — то есть, если ресурсы действительно не потребялись, плата не начислится, — отметил он. — Подать заявление можно вне зависимости от того, где вы были: в отпуске, больнице или командировке».
Чтобы сделать перерасчет, необходимо перед отъездом либо не позднее 30 суток после возвращения подать заявление в МФЦ или в управляющую компанию (если прямые договоры с поставщиками коммунальных ресурсов, то обращаться за перерасчетом в водоканал, энергосбыт, к оператору по вывозу мусора
«Разумеется, вы должны документально подтвердить, что не проживали в квартире, — отметил он. — Подтверждением могут служить: справка о лечении в больнице/санатории;, копия приказа о направлении в командировку; билеты на поезд/самолет (распечатанные); счета за проживание в гостинице. Все документы, кроме билетов, должны иметь подписи и печати».
При этом ранее эксперты уже подсчитали, что при использовании такой возможности семья из трех человек может сэкономить от трех до восьми тысяч рублей.