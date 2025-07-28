УК не афишируют. Назван секретный способ не платить за ЖКУ летом

«Конечно, как правило, управляющие компании не афишируют такую возможность, но если жильцы отсутствуют более пяти дней, они вправе сделать перерасчет и сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг, — уточнил он. — Разумеется, совсем ничего не платить не получится. Оплату за отопление, радиоточку, коллективную антенну, стационарный телефон, содержание и ремонт жилфонда вносить придется независимо от вашего присутствия в квартире. Однако если речь об услугах, стоимость которых напрямую зависит от того, проживает ли человек дома, за них можно сделать перерасчет».