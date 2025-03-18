Уйди, бессонница. Нужно ли пить мелатонин, чтобы лучше спалось

На ночь не стоит есть острую, жирную, соленую, сладкую пищу. Это допустимо только за три-четыре часа до сна, иначе, когда вы будете лежать, может случиться заброс желудочного сока в пищевод и начнется изжога. Также вечером не нужно пить алкоголь. Это стимулятор, который будет заставлять вас вставать ночью. После того сна вы встанете уставшим. Не стоит пить на ночь и кофе. Бодрящие напитки лучше перенести на первую половину дня.