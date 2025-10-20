Популярные темы
Уиткофф рассказал о заразительном свойстве мирных сделок

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что заключение мирных соглашений обладает «заразительным» эффектом.

Источник: Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что заключение мирных соглашений обладает «заразительным» эффектом. Об этом он заявил в эфире передачи «60 Minutes» на телеканал CBS.

«Мирные сделки сейчас заразительны Люди хотят их заключать», — сказал он.

По словам дипломата, параллельно работе над урегулированием конфликта на Украине его команда рассчитывает на заключение мирного соглашения между Алжиром и Марокко. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает «найти долгосрочное дипломатическое решение с Ираном».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Трамп занял порядочную позицию, главное во внешней политике — мир.

9 октября американский лидер заявил, что рассчитывает на то, что восьмым конфликтом, который он сможет решить, будет конфликт на Украине.