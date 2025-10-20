Уиткофф рассказал о заразительном свойстве мирных сделок

По словам дипломата, параллельно работе над урегулированием конфликта на Украине его команда рассчитывает на заключение мирного соглашения между Алжиром и Марокко. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает «найти долгосрочное дипломатическое решение с Ираном».