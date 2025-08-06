Уиткофф перед переговорами в Кремле позавтракал гранд чебуреком

Уиткофф заказал чебурек в одном из ресторанов Москвы, цена составила 550 ₽ Агентство уточнило, что заказанный спецпосланником чебурек указан в меню как La Grande, а перед его употреблением гостю выдают одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться.
Рано утром 6 августа Уиткофф прибыл в российскую столицу. Вскоре после этого он посетил ресторан в парке «Зарядье», где пробыл около полутора часов. Затем он прогулялся по парку и побывал на смотровой площадке, откуда осмотрел Москву.
Спецпосланника, помимо охраны, сопровождал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В Москве Уиткофф провел в Кремле трехчасовую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, стороны обсудили две темы — конфликт на Украине и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Они также обменялись «сигналами», в том числе от президента США Дональда Трампа.
Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию за последние месяцы. Его поездку ранее анонсировал Трамп.