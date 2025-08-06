Уиткофф перед переговорами в Кремле позавтракал гранд чебуреком

В Москве Уиткофф провел в Кремле трехчасовую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, стороны обсудили две темы — конфликт на Украине и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Они также обменялись «сигналами», в том числе от президента США Дональда Трампа.