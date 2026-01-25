Популярные темы
Уиткофф назвал легендой переводчика Путина перед переговорами в Кремле

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф назвал легендой старшего советника Департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексея Садыкова, который является переводчиком российского лидера Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

Видео публикует журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

«О, легенда!.. Я теперь могу распознать ваш голос», — сказал Уиткофф перед переговорами в Кремле.

Кроме того, он отметил голос Садыкова, назвав его «лучшим на земле».