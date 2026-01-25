Уиткофф назвал легендой переводчика Путина перед переговорами в Кремле

Видео публикует журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф назвал легендой старшего советника Департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексея Садыкова, который является переводчиком российского лидера Владимира Путина.
Видео публикует журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
«О, легенда!.. Я теперь могу распознать ваш голос», — сказал Уиткофф перед переговорами в Кремле.
Кроме того, он отметил голос Садыкова, назвав его «лучшим на земле».