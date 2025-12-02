Уиткофф и Дмитриев пообедали перед переговорами с Путиным

Ожидается, что Путин встретится с Уиткоффом в Кремле после 17:00. Ключевая тема — урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, открытыми для СМИ будут первые кадры беседы. Американскую сторону на встрече также будет представлять Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа.