Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф и Дмитриев пообедали перед переговорами с Путиным

Ожидается, что президент РФ встретится со спецпосланником американского лидера в Кремле после 17:00.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев вместе пообедали перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент ТАСС, обед прошел в одном из московских ресторанов, удостоенном звезды Michelin в 2022 году.

Уиткофф и Дмитриев покинули ресторан примерно в 16:30 по московскому времени.

Ожидается, что Путин встретится с Уиткоффом в Кремле после 17:00. Ключевая тема — урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, открытыми для СМИ будут первые кадры беседы. Американскую сторону на встрече также будет представлять Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа.