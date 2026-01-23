Уиткофф, Абу-Даби и новые документы: что пишут СМИ про переговоры России и США

«Разногласия выходят за рамки вопроса о территориях. В Давосе специальный посланник президента США Стив Уиткофф задал высокие ожидания, заявив, что в отношениях с Россией “осталось внести ясность в один вопрос, а переговоры о мире на Украине вышли на финишную прямую”. Однако в Москве прорыва ожидаемо не произошло».