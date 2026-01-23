23 января ночью в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией. Напомним, спецпосланник главы США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум прилетели в Москву вчера поздно вечером. После переговоров о завершении конфликта на Украине помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что встреча была полезной для обеих сторон.
Москва на переговорах рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную Путиным и Трампом в августе 2025 года, сообщает источник Reuters. «Она подразумевает контроль РФ над всем Донбассом и замораживание нынешней линии фронта в других областях», — пишет агентство.
Сегодня в Абу-Даби, по сообщениям американских СМИ, пройдет совещание трехсторонней рабочей группы по этому же вопросу, в которую входят дипломаты России, США и Украины.
Bloomberg считает, что между Россией и Украиной образовался тупик в переговорном процессе. Причина — отказ украинской стороны идти на уступки в территориальном вопросе.
«Россия настаивает на выполнении “Анкориджских договоренностей”, достигнутых на августовском саммите Путина с Трампом на Аляске. Это потребует от Киева передачи всей восточной части ДНР, а также заморозки боевых действий вдоль существующих линий соприкосновения в южных регионах Херсонской области и Запорожья. Украина отвергает требования о выводе своих войск».
Швейцарское издание Neue Zuercher Zeitung отмечает, что пока сторонам не удалось продвинуться в обсуждениях главных вопросов.
«Разногласия выходят за рамки вопроса о территориях. В Давосе специальный посланник президента США Стив Уиткофф задал высокие ожидания, заявив, что в отношениях с Россией “осталось внести ясность в один вопрос, а переговоры о мире на Украине вышли на финишную прямую”. Однако в Москве прорыва ожидаемо не произошло».
В Tagesschau полагают, что все постепенно движется к развязке и встреча в Абу-Даби — логичный шаг.
«В переговорах о завершении конфликта на Украине наблюдаются подвижки. После приема Уиткоффа в Кремле сегодня впервые за долгое время российские и украинские переговорщики встречаются в Абу-Даби при посредничестве США».
Согласно информации итальянского издания Corriere della Sera, на переговорах в Абу-Даби стороны обсудят пакет из четырех документов, которые могут быть основой мирного соглашения. Одним из ключевых пунктов станет вывод ВСУ с территории Донбасса. А «компенсацией» будет «план восстановления» на сумму около 800 миллиардов долларов под кураторством BlackRock.
The Guardian традиционно опасается за вложенные британские средства в украинский конфликт, сетуя, что публично результаты переговоров страны не представляют. Однако все может закончиться соглашением на условиях России.
«Администрация Трампа продвигает мирное урегулирование, и ее представители курсируют между Киевом и Москвой в вихре переговоров, которые, как опасаются некоторые, могут вынудить Украину пойти на неблагоприятное для нее соглашение».