Уикер признал, что США отстают от России по модернизации ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер заявил, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая по темпам модернизации своего арсенала ядерного оружия.
«Китай и Россия быстро наращивают свои ядерные арсеналы, в то время как наши собственные программы модернизации отстают от графика», — сказал Уикер во время слушаний в сенате, посвященным утверждению кандидатур президента США Дональда Трампа на различные посты в Пентагоне.
Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.