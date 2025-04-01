Уход из театра, ранний аборт и «приемная дочь»: звезде сериала «Бандитский Петербург» Ольге Дроздовой — 60

Ольга Дроздова отмечает день рождения 1 апреля.
Широкая известность пришла к ней после роли в криминальной многосерийной драме «Бандитский Петербург-2», где сыграла со своим супругом Дмитрием Певцовым. 1 апреля Ольге Дроздовой исполняется 60 лет. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство
Ольга Дроздова родилась 1 апреля 1965 года в городе Находка. Ее отец — капитан дальнего плавания Борис Дроздов — происходил из обедневшего дворянского рода, а мать — Мария — из рода зажиточных цыган. После смерти отца 15-летняя Ольга помогала матери зарабатывать деньги: мыла полы и подстригала кусты. В девятом классе, когда все учились и готовились к экзаменам, Ольга получала трудовую книжку, где было написано «рабочий-озеленитель». Несмотря на сложности она окончила школу с золотой медалью.
Сначала она поехала поступать во Владивосток, где с первой попытки была принята в институт искусств. Однако довольно скоро забрала документы и поехала в Свердловской поступать в театральный, куда ее взяли с первой попытки. Еще на первом курсе она начинает сниматься с кино и уже на втором курсе понимает, что в Свердловске ей будет тесно. Она отправляется в Москву поступает в Театральное училище им. Щепкина.
Карьера Дроздовой в театре и кино
К окончанию обучения Ольга уже была известна и несколько театров предложили ей работу. Выбор пал на «Современник», где она сразу стала звездой и начала играть в «Трех сестрах» Чехова, заменив саму Марину Неелову. Также она играла спектаклях «Три товарища», «Виндзорских насмешницах», «Вишневом саде». После смерти Галины Волчек в 2019-м году Дроздова еще пару лет играла в театра и ушла из театра.
С 1985 года Ольга Дроздова активно снимается в кино. Ее дебют состоялся в картине Владимира Лаптева «Лиха беда начало». В 1992 году актриса появилась в приключенческой мелодраме «Алиса и Букинист», где ее партнером по съемочной площадке стал Дмитрий Певцов, в будущем ставший ее мужем. Однако безусловным кульминационным проектом супружеской пары стал «Бандитский Петербург». Изначально Дроздова не была уверена в желании участвовать в этом проекте из-за его криминальной направленности. Тем не менее, прочитав сценарий, она была поражена его глубиной и решила принять участие.
В конце 90-х на ее счету появился еще один значимый проект — «Остановка по требованию». В 2002 году актриса исполнила роль молодой Натальи Гончаровой в фильме Александра Яцко «Александр Пушкин», где роль поэта выпала Сергею Безрукову. А в 2004 году ей доверили воплотить на экране образ знаменитой Коко Шанель в фильме Александра Митты.
В течение 2000-х и 2010-х годов Дроздова принимала участие в многочисленных кинопроектах, что принесло ей титул «Народная артистка Российской Федерации» в 2015 году. В последние годы Ольга стала более выборочно подходить к участию в кинопроектах. В 2017 году она сыграла в историческом фильме «Легенда о Коловрате», а в 2019 году — в «Зеркале Гезелла». В 2022 году вышел сериал «Вслух!», где также приняла участие актриса.
Личная жизнь Ольги Дроздовой.
Впервые замуж Ольга вышла в 1989 году. Ее супругом стал выпускник Школы-студии МХАТ, актер Александр Боровиков. Прожили вместе они около двух лет. Сейчас Дроздова не любит рассказывать про эти отношения.
«От мужа я пришла с узелком — завязанные в одеяло вещи, потому что мне с собой ничего не дали забрать. Галина Борисовна как-то об этом узнала. Через несколько дней мне принесли красивую посуду и цветной телевизор. Она прислала мне свои колготки. Я их носила, подвязывала», — признавалась Дроздова.
В 90-х у нее был длительный роман с режиссером из Швейцарии по имени Сташ. Они прожили вместе два года и решили пожениться, но расстались, так как Дроздова встретила Дмитрия Певцова. Они познакомились на проекте «Прогулка по эшафоту». По словам Ольги, эротические сцены из фильма снимали в самом начале, когда между партнерами еще не было «химии». Однако через некоторое время во время перерыва съемок актриса и почувствовала, что скучает без партнера и пришла к нему на спектакль.
«Проба была самой обычной, но в конце е мы должны были поцеловаться. Не было между нами ни вспышки молнии, ни озарения. Прошёл день, другой, и я вдруг поняла, что мне не хватает Димы. Видимо, он это тоже почувствовал и на третий день позвонил, пригласив на свой спектакль»", — вспоминала Ольга.
Сам Певцов признавала в программе «Он и она», что Я бился в комплексах и не знал, как эту женщину завоевать. Потому что я жил с мамой и папой в трёхкомнатной квартире, у меня был автомобиль советского производства и зарплата 110 рублей в театре. А она была богиней, — объяснял артист в программе «Он и она». Свадьбу пара сыграла в 1994 году.
Дети Дроздовой и Певцова: рождение и смерть
Супружеская пара долго мечтала о рождении ребенка. Ольга, будучи студенткой театральной академии, прервала беременность, что оказало влияние на ее здоровье. Через 13 лет брака у пары родился ребенок. Позже Ольга признавалась, что это произошло после венчания с Дмитрием.
Сам Певцов выразил надежду, что их сын посвятит свою жизнь религиозной службе. «Было бы замечательно, если бы он выбрал путь монаха. В церковной обстановке легче найти связь с Богом, ведь соблюдение заповедей в обычной жизни представляет большие трудности», — поделился он. Кроме того, у Певцова от прошлых отношений был сын Даниил. Мальчик был очень поход на отца, занимался актерским мастерством, много читал. Ольга тепло относилась к юноше. В 2012 году произошла трагедия — Даниил погиб, упав с балкона.
«Приемная дочь» Дроздовой и Певцовой
В прошлом году сообщение о том, что известные российские актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова приняли в свою семью 23-летнюю девушку, вызвало значительный общественный резонанс. Изначально предполагалось, что Алена стала их приемной дочерью. Однако позже стало известно, что девушка является студенткой Певцова и Дроздовой, которая из-за финансовых трудностей оказалась без жилья. В связи с этим пара решила оказать ей поддержку и предоставила ей возможность проживать в своем доме уже на протяжении двух лет. Алена также сотрудничает со студией «Певцовътеатр».
Сама Алена выразила глубокую благодарность Дмитрию Певцову и Ольге Дроздовой за их поддержку и гостеприимство, однако подчеркнула, что не является сиротой. Актриса отмечает, что прекрасно ладит с их сыном Елисеем и очень благодарна им за помощь и поддержку в трудную минуту, пишет «СтарХит».