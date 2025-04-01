Уход из театра, ранний аборт и «приемная дочь»: звезде сериала «Бандитский Петербург» Ольге Дроздовой — 60

В 90-х у нее был длительный роман с режиссером из Швейцарии по имени Сташ. Они прожили вместе два года и решили пожениться, но расстались, так как Дроздова встретила Дмитрия Певцова. Они познакомились на проекте «Прогулка по эшафоту». По словам Ольги, эротические сцены из фильма снимали в самом начале, когда между партнерами еще не было «химии». Однако через некоторое время во время перерыва съемок актриса и почувствовала, что скучает без партнера и пришла к нему на спектакль.