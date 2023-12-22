Уханьские геологи: ядро Земли странным образом колеблется раз в 8,5 лет
Каждое новое исследование показывает, что наша планета устроена намного сложнее, чем мы думали прежде.
Каждое новое исследование показывает, что наша планета устроена намного сложнее, чем мы думали прежде.
Изучая мельчайшие изменения продолжительности земного дня и движения земных полюсов, геологи из Уханьского университета в Китае обнаружили, что внутреннее ядро Земли колеблется каждые восемь с половиной лет. И это открытие может изменить понимание внутреннего устройства нашей планеты.
Как известно, в центре ядра Земли есть еще одно ядро — внутреннее. Это плотный горячий шар из твердого железа диаметром около 2450 километров, что немногим больше Плутона. По мере своего остывания и роста оно выделяет тепло, которое, как полагают ученые, вносит значительный вклад в жидкость внутреннего ядра — она нужна для магнитного поля Земли, которое, в свою очередь, защищает планету от излучения из космоса, атмосферных выбросов и солнечного ветра. Поэтому ученых крайне интересуют все «аномалии», связанные с ядром.
Но поскольку никто пока не может спуститься так глубоко, чтобы измерить внутреннее ядро напрямую, приходится полагаться на косвенные измерения.
Начнем с того, что у Земли фиксированный период вращения: планета совершает полный оборот вокруг собственной оси каждые 23 часа, 56 минут и 4,0916 секунды. Правда, существуют небольшие вариации, вызванные изменениями внутри планеты. Например, одно из исследований показало, что ядро Земли меняет направление вращения примерно каждые шесть лет, из-за чего продолжительность дня меняется. Но были и другие научные работы, которые показали иную периодичность в движении полюсов.
Обратив внимание на разницу данных, ученые из Уханьского университета начали скрупулезно измерять каждый сигнал и составили карту основных внутренних событий, которые вызывают эти явления. Оказалось, что внутреннее ядро наклонено относительно мантии на 0,17 градуса. То есть оси вращения внутреннего ядра и ось вращения мантии не совсем совпадают, пишут китайские геологи в Nature Communications. Это приводит к колебанию, которое происходит раз в восемь с половиной лет.
Кроме того, измеренные сигналы показали более резкие, чем ожидалось, изменения плотности на границе между внутренним и внешним ядром. Причем внутреннее, похоже, вообще неоднородно — одно его полушарие плотнее другого.
Все это, по словам ученых, играет роль в формировании магнитного поля Земли. Но до того момента, как мы окончательно поймем, как внутренние процессы влияют на внешний мир, нужно провести еще очень много исследований. Вполне вероятно, что пригодится и та работа, где выяснилось, что ядро Земли замирает раз в 35 лет.