Уханьские геологи: ядро Земли странным образом колеблется раз в 8,5 лет

Изучая мельчайшие изменения продолжительности земного дня и движения земных полюсов, геологи из Уханьского университета в Китае обнаружили, что внутреннее ядро Земли колеблется каждые восемь с половиной лет. И это открытие может изменить понимание внутреннего устройства нашей планеты.

Как известно, в центре ядра Земли есть еще одно ядро — внутреннее. Это плотный горячий шар из твердого железа диаметром около 2450 километров, что немногим больше Плутона. По мере своего остывания и роста оно выделяет тепло, которое, как полагают ученые, вносит значительный вклад в жидкость внутреннего ядра — она нужна для магнитного поля Земли, которое, в свою очередь, защищает планету от излучения из космоса, атмосферных выбросов и солнечного ветра. Поэтому ученых крайне интересуют все «аномалии», связанные с ядром.

Но поскольку никто пока не может спуститься так глубоко, чтобы измерить внутреннее ядро напрямую, приходится полагаться на косвенные измерения.

Начнем с того, что у Земли фиксированный период вращения: планета совершает полный оборот вокруг собственной оси каждые 23 часа, 56 минут и 4,0916 секунды. Правда, существуют небольшие вариации, вызванные изменениями внутри планеты. Например, одно из исследований показало, что ядро Земли меняет направление вращения примерно каждые шесть лет, из-за чего продолжительность дня меняется. Но были и другие научные работы, которые показали иную периодичность в движении полюсов.

Обратив внимание на разницу данных, ученые из Уханьского университета начали скрупулезно измерять каждый сигнал и составили карту основных внутренних событий, которые вызывают эти явления. Оказалось, что внутреннее ядро наклонено относительно мантии на 0,17 градуса. То есть оси вращения внутреннего ядра и ось вращения мантии не совсем совпадают, пишут китайские геологи в Nature Communications. Это приводит к колебанию, которое происходит раз в восемь с половиной лет.

Кроме того, измеренные сигналы показали более резкие, чем ожидалось, изменения плотности на границе между внутренним и внешним ядром. Причем внутреннее, похоже, вообще неоднородно — одно его полушарие плотнее другого.

Все это, по словам ученых, играет роль в формировании магнитного поля Земли. Но до того момента, как мы окончательно поймем, как внутренние процессы влияют на внешний мир, нужно провести еще очень много исследований. Вполне вероятно, что пригодится и та работа, где выяснилось, что ядро Земли замирает раз в 35 лет.