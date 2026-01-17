Угрозы Трампа пошлинами могут привести к распаду НАТО — эксперты

На фоне планов Вашингтона по Гренландии ряд крупных европейских стран направили войска на остров и публично выступили против позиции США, а во Франции заговорили о возможном выходе из НАТО. Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам, которые не поддерживают его курс.