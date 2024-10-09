Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрожает ли России распространение Марбургской лихорадки

Завозные случаи Марбургской лихорадки в Россию возможны, но эпидемии ожидать не стоит. Об этом рассказала профессор кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог высшей категории Ольга Мироненко.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: CDC

Как пояснила врач, данное заболевание характеризуется эндемичностью и связано с определенными природными очагами Восточной Африки, средой обитания и жизнедеятельностью плодоядных летучих мышей — нильскими крыланами. По этой причине в России отсутствует возможность развития эпидемии.

Марбургская лихорадка относится к особо опасным вирусным инфекциям с тяжелым геморрагическим синдромом, высокой смертностью. В настоящее время в Руанде заболело 29 человек, из них 10 человек скончались.

Эксперт напомнила, что в 2004—2006 гг. вспышка Марбургской лихорадки была зарегистрирована в Анголе — заболели 252 человека, из них скончалось 227 человек.

«Сегодня настороженность вызывает обнаружение двух случаев за пределами Африканского континента у лиц, прибывших в Европу из Руанды. При этом зафиксировано достаточно большое количество контактных лиц с этими заболевшими», — отмечает врач.

От человека к человеку вирус может передаваться с биологическими жидкостями — через поврежденную кожу и слизистые, при употреблении загрязненных биологическими жидкостями больных людей продуктов питания.

«Воздушно-капельный путь передачи, характерный для эпидемий на современном этапе, при Марбургской лихорадке не реализуется», — говорит Мироненко.

Основные профилактические меры при нахождении в экзотических странах Африки и Азии — тщательное мытье фруктов, овощей, в том числе, поступающих на прилавки магазинов в России.

По словам эпидемиолога, в период подъема заболеваемости такими тяжелыми инфекционными заболеваниями следует избегать посещения стран Африки и Азии. Врач также рекомендует вакцинацию за три месяца перед поездкой (в случае наличия вакцины).

И, конечно, в туристических поездках необходимо тщательно соблюдать гигиену пищевого поведения, не употреблять свежевыжатые соки, свежие салаты, небутилированную воду, всегда иметь с собой флакон с кожным антисептиком.

В российских медицинских учреждениях в связи с активизацией туризма в страны Африки и Азии необходимо соблюдать настороженность по поводу возможного появления пациента не только с Марбургской лихорадкой, лихорадкой Эбола, оспы обезьян, первоначально выглядевшего как пациент с ОРВИ или другим соматическим заболеванием.

В случае подозрения на инфекционное заболевание неясного генеза важно, как можно быстрее изолировать такого пациента, обслуживание осуществлять только с применением СИЗ как у самого пациента, так и у персонала, применять эффективные дезинфицирующие средства.

Большое значение имеет тщательный сбор анамнеза с уточнением факта прибытия из экзотических стран Африки и Азии и скорейшая лабораторная диагностика инфекционного заболевания, объяснила Ольга Мироненко.