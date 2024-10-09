Угрожает ли России распространение Марбургской лихорадки

Как пояснила врач, данное заболевание характеризуется эндемичностью и связано с определенными природными очагами Восточной Африки, средой обитания и жизнедеятельностью плодоядных летучих мышей — нильскими крыланами. По этой причине в России отсутствует возможность развития эпидемии.
Марбургская лихорадка относится к особо опасным вирусным инфекциям с тяжелым геморрагическим синдромом, высокой смертностью. В настоящее время в Руанде заболело 29 человек, из них 10 человек скончались.
Эксперт напомнила, что в 2004—2006 гг. вспышка Марбургской лихорадки была зарегистрирована в Анголе — заболели 252 человека, из них скончалось 227 человек.
«Сегодня настороженность вызывает обнаружение двух случаев за пределами Африканского континента у лиц, прибывших в Европу из Руанды. При этом зафиксировано достаточно большое количество контактных лиц с этими заболевшими», — отмечает врач.
От человека к человеку вирус может передаваться с биологическими жидкостями — через поврежденную кожу и слизистые, при употреблении загрязненных биологическими жидкостями больных людей продуктов питания.
«Воздушно-капельный путь передачи, характерный для эпидемий на современном этапе, при Марбургской лихорадке не реализуется», — говорит Мироненко.
По словам эпидемиолога, в период подъема заболеваемости такими тяжелыми инфекционными заболеваниями следует избегать посещения стран Африки и Азии. Врач также рекомендует вакцинацию за три месяца перед поездкой (в случае наличия вакцины).
И, конечно, в туристических поездках необходимо тщательно соблюдать гигиену пищевого поведения, не употреблять свежевыжатые соки, свежие салаты, небутилированную воду, всегда иметь с собой флакон с кожным антисептиком.
В российских медицинских учреждениях в связи с активизацией туризма в страны Африки и Азии необходимо соблюдать настороженность по поводу возможного появления пациента не только с Марбургской лихорадкой, лихорадкой Эбола, оспы обезьян, первоначально выглядевшего как пациент с ОРВИ или другим соматическим заболеванием.
В случае подозрения на инфекционное заболевание неясного генеза важно, как можно быстрее изолировать такого пациента, обслуживание осуществлять только с применением СИЗ как у самого пациента, так и у персонала, применять эффективные дезинфицирующие средства.
Большое значение имеет тщательный сбор анамнеза с уточнением факта прибытия из экзотических стран Африки и Азии и скорейшая лабораторная диагностика инфекционного заболевания, объяснила Ольга Мироненко.