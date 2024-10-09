Угрожает ли России распространение Марбургской лихорадки

В российских медицинских учреждениях в связи с активизацией туризма в страны Африки и Азии необходимо соблюдать настороженность по поводу возможного появления пациента не только с Марбургской лихорадкой, лихорадкой Эбола, оспы обезьян, первоначально выглядевшего как пациент с ОРВИ или другим соматическим заболеванием.