Угроза нападения привела к отмене выступлений Тейлор Свифт в Вене

Первый подозреваемый — 19-летний австриец, у которого, по данным газеты Kronen Zeitung, имеются корни в Северной Македонии, был задержан в среду утром в небольшом австрийском городке Терниц в Нижней Австрии. В целях безопасности полиции пришлось эвакуировать жильцов нескольких соседних домов и обитателей дома престарелых, а также перекрыть несколько улиц. И судя по тому, что в ходе многочасового обыска в доме подозреваемого были обнаружены химические вещества, пригодные для производства взрывчатки, эти меры предосторожности были не лишними. Несколько часов спустя уже в Вене был схвачен второй подозреваемый. По данным газеты Der Standart, ему 17 лет.