Угроза нападения привела к отмене выступлений Тейлор Свифт в Вене

Первый подозреваемый — 19-летний австриец, у которого, по данным газеты Kronen Zeitung, имеются корни в Северной Македонии, был задержан в среду утром в небольшом австрийском городке Терниц в Нижней Австрии. В целях безопасности полиции пришлось эвакуировать жильцов нескольких соседних домов и обитателей дома престарелых, а также перекрыть несколько улиц. И судя по тому, что в ходе многочасового обыска в доме подозреваемого были обнаружены химические вещества, пригодные для производства взрывчатки, эти меры предосторожности были не лишними. Несколько часов спустя уже в Вене был схвачен второй подозреваемый. По данным газеты Der Standart, ему 17 лет.
Он добавил, что задержанные недавно присягнули на верность террористической организации «Исламское государство» (ее деятельность запрещена на территории РФ) и что «19-летний преступник был нацелен на концерты Тейлор Свифт в Вене». По данным газеты Kurier, ссылающейся на источники, знакомые с ситуацией, подозреваемый планировал въехать на автомобиле в толпу, которая должна была собраться у стадиона в один из дней, а также собирался использовать мачете и ножи.
«Явная угроза была предотвращена», — подчеркнул Франц Руф, но признал: пока власти не могут считать проведение концертов певицы в Вене полностью безопасными ввиду продолжения расследования в отношении других возможных соучастников. По некоторым данным, полиция и спецслужбы Австрии разыскивают еще двух подозреваемых по этому делу.
Напомним, 34-летняя американская поп-дива прибыла в Австрию в рамках своего шестого концертного тура, начавшегося еще в марте 2023 года в Аризоне и завершающегося в декабре нынешнего года в канадском Ванкувере. В Вене она должна была выступать с 8 по 10 августа на крупнейшей национальной арене — венском стадионе «Эрнст Хаппель», вмещающем более 50 тыс. зрителей. В общей сложности, исходя из количества проданных билетов, концерты собирались посетить 170 тыс. человек. «С подтверждением правительственными чиновниками запланированного теракта на стадионе Эрнста Хаппеля у нас нет иного выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности», — сообщили в компании Barracuda Music, выступившей организатором концертов.
«Отмена концертов Тейлор Свифт организаторами — горькое разочарование для всех поклонников в Австрии», — признал в соцсети Х канцлер Австрии Карл Нехаммер. Но тут же добавил: главное, что благодаря интенсивному сотрудничеству между полицией, австрийской разведкой и одной иностранной спецслужбой «угрозу удалось распознать на ранней стадии, устранить и предотвратить трагедию».
В ноябре 2020 года террорист, принадлежавший к ИГ (запрещена в РФ), устроил стрельбу в центре Вены, убив четверых и ранив 23 человека, после чего был сам застрелен полицией. Это стало первым смертоносным нападением джихадистов в стране.
Что касается терактов на местах массовых культурных мероприятиях с участием тысяч людей, то они в последние годы случались за пределами Австрии. Одним из самых последних по времени случаев стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта этого года, жертвами которого стали не менее 145 человек, еще 551 человек получил ранения. Ответственность за него также взяла связанная с ИГ группировка.
А в 2017 году двое джихадистов взорвали бомбу в Британии на концерте американской певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена». Погибли 22 человека, около тысячи — заявили о тяжелых психологических травмах, полученных в результате теракта. Как показало расследование, во многом теракт произошел по недосмотру британской спецслужбы MI5 — там недостаточно оперативно среагировали на ключевую информацию, упустив возможность предотвратить взрыв, оказавшийся самым смертоносным экстремистским нападением в Великобритании за последние годы.
«После взрыва на “Манчестер Арена” и стрельбы на концерте в Вегасе (1 октября 2017 года стрелок-одиночка открыл огонь по посетителям фестиваля музыки кантри, убив 58 человек и ранив более 700.— “Ъ”) я была в полном ужасе перед туром в этот раз, потому что я не знала, как мы собираемся обеспечивать безопасность 3 млн фанатов в течение семи месяцев», — говорила она тогда журналу перед своим прошлым турне. Тогда, впрочем, в отличие от нынешнего выступления, страхи оказались полностью беспочвенны.