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Угроза нападения привела к отмене выступлений Тейлор Свифт в Вене

Австрийским спецслужбам удалось предотвратить теракт, который мог бы стать крупнейшим за всю историю страны. За день до начала серии концертов американской поп-певицы Тейлор Свифт на самой большой концертной площадке Австрии — стадионе «Эрнст Хаппель», вмещающем свыше 50 тыс. зрителей, полиция задержала двух подозреваемых в подготовке теракта. Как сообщается, оба задержанных были завербованы через интернет и принесли присягу на верность «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена на территории РФ). При этом, несмотря на своевременную нейтрализацию террористов, австрийские власти и организаторы турне певицы решили концерты отменить. По некоторым данным, двое подозреваемых по этому делу пока находятся на свободе.

Источник: AP 2023

Первый подозреваемый — 19-летний австриец, у которого, по данным газеты Kronen Zeitung, имеются корни в Северной Македонии, был задержан в среду утром в небольшом австрийском городке Терниц в Нижней Австрии. В целях безопасности полиции пришлось эвакуировать жильцов нескольких соседних домов и обитателей дома престарелых, а также перекрыть несколько улиц. И судя по тому, что в ходе многочасового обыска в доме подозреваемого были обнаружены химические вещества, пригодные для производства взрывчатки, эти меры предосторожности были не лишними. Несколько часов спустя уже в Вене был схвачен второй подозреваемый. По данным газеты Der Standart, ему 17 лет.

«Оба подозреваемых подверглись радикализации в интернете и предприняли конкретные подготовительные действия для совершения теракта», — сообщил на пресс-конференции в среду вечером генеральный директор Службы общественной безопасности Австрии Франц Руф.

Он добавил, что задержанные недавно присягнули на верность террористической организации «Исламское государство» (ее деятельность запрещена на территории РФ) и что «19-летний преступник был нацелен на концерты Тейлор Свифт в Вене». По данным газеты Kurier, ссылающейся на источники, знакомые с ситуацией, подозреваемый планировал въехать на автомобиле в толпу, которая должна была собраться у стадиона в один из дней, а также собирался использовать мачете и ножи.

«Явная угроза была предотвращена», — подчеркнул Франц Руф, но признал: пока власти не могут считать проведение концертов певицы в Вене полностью безопасными ввиду продолжения расследования в отношении других возможных соучастников. По некоторым данным, полиция и спецслужбы Австрии разыскивают еще двух подозреваемых по этому делу.

Напомним, 34-летняя американская поп-дива прибыла в Австрию в рамках своего шестого концертного тура, начавшегося еще в марте 2023 года в Аризоне и завершающегося в декабре нынешнего года в канадском Ванкувере. В Вене она должна была выступать с 8 по 10 августа на крупнейшей национальной арене — венском стадионе «Эрнст Хаппель», вмещающем более 50 тыс. зрителей. В общей сложности, исходя из количества проданных билетов, концерты собирались посетить 170 тыс. человек. «С подтверждением правительственными чиновниками запланированного теракта на стадионе Эрнста Хаппеля у нас нет иного выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности», — сообщили в компании Barracuda Music, выступившей организатором концертов.

«Отмена концертов Тейлор Свифт организаторами — горькое разочарование для всех поклонников в Австрии», — признал в соцсети Х канцлер Австрии Карл Нехаммер. Но тут же добавил: главное, что благодаря интенсивному сотрудничеству между полицией, австрийской разведкой и одной иностранной спецслужбой «угрозу удалось распознать на ранней стадии, устранить и предотвратить трагедию».

В отличие от многих других стран, в Австрии никогда не было крупных терактов.

В ноябре 2020 года террорист, принадлежавший к ИГ (запрещена в РФ), устроил стрельбу в центре Вены, убив четверых и ранив 23 человека, после чего был сам застрелен полицией. Это стало первым смертоносным нападением джихадистов в стране.

Что касается терактов на местах массовых культурных мероприятиях с участием тысяч людей, то они в последние годы случались за пределами Австрии. Одним из самых последних по времени случаев стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта этого года, жертвами которого стали не менее 145 человек, еще 551 человек получил ранения. Ответственность за него также взяла связанная с ИГ группировка.

А в 2017 году двое джихадистов взорвали бомбу в Британии на концерте американской певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена». Погибли 22 человека, около тысячи — заявили о тяжелых психологических травмах, полученных в результате теракта. Как показало расследование, во многом теракт произошел по недосмотру британской спецслужбы MI5 — там недостаточно оперативно среагировали на ключевую информацию, упустив возможность предотвратить взрыв, оказавшийся самым смертоносным экстремистским нападением в Великобритании за последние годы.

По иронии судьбы, Тейлор Свифт еще в 2019 году призналась журналу Elle, что теракт на ее концерте является самым большим ее страхом.

«После взрыва на “Манчестер Арена” и стрельбы на концерте в Вегасе (1 октября 2017 года стрелок-одиночка открыл огонь по посетителям фестиваля музыки кантри, убив 58 человек и ранив более 700.— “Ъ”) я была в полном ужасе перед туром в этот раз, потому что я не знала, как мы собираемся обеспечивать безопасность 3 млн фанатов в течение семи месяцев», — говорила она тогда журналу перед своим прошлым турне. Тогда, впрочем, в отличие от нынешнего выступления, страхи оказались полностью беспочвенны.