Угостите меня шашлыком: как жарили мясо в Москве 200 лет назад

— Вообще, жареное на вертеле, а затем и на шампурах мясо — это не чье-то конкретное изобретение, можно сказать, это интернациональное блюдо. На Руси, например, жарили целые туши: зайцев, кур, поросят, называя их при этом верчеными, — рассказывает историк русской кухни, кандидат исторических наук Павел Сюткин. — А еще до этого, в «Повести временных лет», где описывается исторический отрезок с 852 по 1117 год, упоминается, что князья в походах жарили на вертеле «дичину», то есть дичь. Позднее, в ХV веке, в богатых русских домах появились специально оборудованные очаги, где жарили мясо на вертеле и на решетках. Причем нередко и рыбу. С тех пор, например, есть выражение «семга прутковая» — то есть жаренная на прутьях. Такие блюда, конечно, были доступны далеко не всем: причина банальна не у всех в доме был специальный очаг, да и мясо в принципе.