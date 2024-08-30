Угорь-мутант или кто-то ещё? В озере Лох-Несс найдены «микромонстры»

В этом году исполняется 90 лет с тех пор, как начались поиски мифического чудовища из озера Лох-Несс. Летом 1934 года искатель приключений из Шотландии сэр Эдвард Маунтин собрал команду из 20 человек и разместил их, вооружённых биноклями и камерами, вокруг водоёма, чтобы выследить легендарную Несси. Тогда наблюдатели уверяли, что видели её не менее 21 раза, но ни одно фото или видео не оказались достаточно убедительными.
Сейчас учёные реализуют новый проект, который является продолжением масштабных исследований озера Лох-Несс. Они используют передовые технологии, чтобы лучше понять его экосистему и, возможно, объяснить загадку мифического плезиозавра.
Сердцебиение со дна озера
Так, недавно исследователи из Великобритании зафиксировали необычный звук на дне озера, напоминающий сердцебиение. Они установили на глубине 30 метров гидрофон — специализированный микрофон для прослушивания подводных звуков. Причём сделали это в бухте, где в 1972 году была сделана предполагаемая фотография Несси.
Прибор зафиксировал уникальный шум, похожий на «ритмичный пульсирующий звук, который длился около 10 секунд», как его описывает руководитель исследования Алан Маккенна.
«Поначалу мы думали, что звук возникает из-за того, что гидрофон волочится по дну, но шкипер подтвердил, что кабель не доставал до дна, — говорит он. — На записи явно слышен ритмичный звук, напоминающий пульс или сердцебиение. Мы не можем с уверенностью сказать, что вызвало этот звук, но это очень интересно».
Учёный добавляет, что впервые услышал что-то подобное на дне озера, но не утверждает определённо, что это было именно сердцебиение. Он всего лишь приводит такую аналогию.
«Мы действительно многого не знаем»
А вот исследователи из Абердинского университета применили более продвинутую технологию. Для съёмок глубин озера Лох-Несс они использовали голографическую камеру. Учёные утверждают, что за одно погружение это устройство позволяет создавать несколько тысяч изображений микроскопических организмов, а для их анализа и классификации применяет алгоритмы искусственного интеллекта. Ранее подобную камеру использовали только в океане, а теперь впервые погрузили в пресную воду.
Для начала камера, опущенная на 200 метров (максимальная глубина озера Лох-Несс — 230 метров) сделала снимки того, что учёные назвали «микромонстрами». На самом деле это были частицы планктона.
«Нам надо было проверить, какое на глубине качество воды, поскольку слишком большое количество торфа может затруднить работу прибора. Частицы планктона, которые мы увидели, должны дать нам больше информации о биоразнообразии озера Лох-Несс, — объяснили исследователи. — Мы действительно многого не знаем о том, что находится в этом водоёме».
Если не угорь, то кто?
За минувшие 90 лет исследователи из разных стран предпринимали неоднократные попытки найти в озере мифическое чудовище, но успехом они не увенчались. Высказывалось множество версий, кем может быть легендарная Несси. Одна из них предполагает, что это современник динозавров, доживший до наших дней, — плезиозавр. Другая гласит, что это гигантский угорь, принятый наблюдателями за мифического монстра.
Эту версию когда-то предложил генетик из Новой Зеландии Нейл Геммел. В 2018 году он организовал экспедицию на озеро, в ходе которой собрал образцы ДНК окружающей среды (eDNA). Учёный так и не смог обнаружить в водах никакого генетического материала, который бы указывал на присутствие там реликтового плезиозавра или другой неведомой рептилии. Зато нашёл большое количество ДНК угрей. Так и родилась версия, что Лох-Несское чудовище — это огромный угорь вида Anguilla anguilla (его называют речным или европейским), который смог вырасти до нескольких метров в результате какой-то мутации.
Год назад американская исследовательница и специалист по обработке данных Фло Фоксон решила проверить гипотезу Геммела. Она взялась за статистику и, используя данные об уловах угрей в Европе, оценила вероятность того, что в шотландском озере может обитать столь крупный экземпляр этого вида рыб.
В итоге учёная подсчитала, что шанс встретить в озере Лох-Несс угря длиной в 1 метр составляет примерно 1 из 50 тысяч. А вероятность обнаружить особь длиной более 6 метров практически равна нулю.
Кроме того, Фоксон отмечает, что приписываемое Лох-Несскому чудовищу поведение нехарактерно для угрей — они не всплывают и не высовывают голову из воды.
Но тут, конечно, возникает закономерный вопрос: если не угорь, то кто? Пока нет уверенности, что учёные вообще готовы дать на него ответ.