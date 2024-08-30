Угорь-мутант или кто-то ещё? В озере Лох-Несс найдены «микромонстры»

Эту версию когда-то предложил генетик из Новой Зеландии Нейл Геммел. В 2018 году он организовал экспедицию на озеро, в ходе которой собрал образцы ДНК окружающей среды (eDNA). Учёный так и не смог обнаружить в водах никакого генетического материала, который бы указывал на присутствие там реликтового плезиозавра или другой неведомой рептилии. Зато нашёл большое количество ДНК угрей. Так и родилась версия, что Лох-Несское чудовище — это огромный угорь вида Anguilla anguilla (его называют речным или европейским), который смог вырасти до нескольких метров в результате какой-то мутации.