Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовную ответственность для россиян могут ввести за сокрытие ВНЖ и второго гражданства

Россиян, которые живут за границей, могут обязать уведомлять российские консульства, если у них появился вид на жительство (ВНЖ) или второе гражданство. Соответствующий законопроект предложил МИД России.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail

По данным законопроекта, уведомлять нужно будет в течение 60 дней. Нарушителей могут наказать штрафом или обязательными работами.

В настоящее время россияне должны сообщать о ВНЖ или втором гражданстве в МВД в течение 60 дней, но, если они находятся за границей, это можно сделать только после возвращения в Россию.

По новым правилам это станет обязательным даже при постоянном проживании за границей.

«В случае его принятия уведомление станет обязательным даже при постоянном проживании за рубежом — через МВД, консульство или дипломатическое представительство РФ. Нарушение этих правил будет наказываться по статье о “неисполнении обязанности по подаче уведомления о гражданстве или ВНЖ”. Она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов», — приводит BFM данные документа.

Закон может вступить в силу с 1 января 2028 года. В этом случае граждане России, которые уже имеют иностранное гражданство или вид на жительство, должны будут уведомить российские консульства в течение года.

Тем временем Россию посетил голландский блогер. Он осуществил свою мечту окунуться в прорубь.