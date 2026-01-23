Уголовную ответственность для россиян могут ввести за сокрытие ВНЖ и второго гражданства

По данным законопроекта, уведомлять нужно будет в течение 60 дней. Нарушителей могут наказать штрафом или обязательными работами.
В настоящее время россияне должны сообщать о ВНЖ или втором гражданстве в МВД в течение 60 дней, но, если они находятся за границей, это можно сделать только после возвращения в Россию.
По новым правилам это станет обязательным даже при постоянном проживании за границей.
«В случае его принятия уведомление станет обязательным даже при постоянном проживании за рубежом — через МВД, консульство или дипломатическое представительство РФ. Нарушение этих правил будет наказываться по статье о “неисполнении обязанности по подаче уведомления о гражданстве или ВНЖ”. Она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов», — приводит BFM данные документа.
Закон может вступить в силу с 1 января 2028 года. В этом случае граждане России, которые уже имеют иностранное гражданство или вид на жительство, должны будут уведомить российские консульства в течение года.
