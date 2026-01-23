Уголовную ответственность для россиян могут ввести за сокрытие ВНЖ и второго гражданства

«В случае его принятия уведомление станет обязательным даже при постоянном проживании за рубежом — через МВД, консульство или дипломатическое представительство РФ. Нарушение этих правил будет наказываться по статье о “неисполнении обязанности по подаче уведомления о гражданстве или ВНЖ”. Она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов», — приводит BFM данные документа.