Угадать по капле. Как анализ крови предсказывает инфаркты и инсульты

Специалисты пришли к выводу, что простой анализ крови может помочь женщинам уберечься от сердечно-сосудистых патологий. Причем оказалось, что это фактически базовый анализ, который исследует маркеры воспаления и жиров. Нужно всего лишь измерить два типа жиров и С-реактивный белок, отметили эксперты. Результаты работы были представлены на Конгрессе Европейского общества кардиологов и опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.
Были собраны образцы крови и медицинская информация почти 28 тысяч человек, которые принимали участие в исследовании женского здоровья. Испытуемые дамы, которые начали исследование в 1992—1995 годах в среднем возрасте 55 лет, продолжали наблюдаться в течение 30 лет.
За это время 3662 испытуемых перенесли сердечный приступ, инсульт, операцию по восстановлению кровообращения или скончались от сердечно-сосудистых патологий. Было оценено, как может указать на риски таких катастроф высокочувствительный С-реактивный белок, а еще липопротеины низкой плотности (известные как плохой холестерин или ЛПНП) и липоротениы, частично состоящие из ЛПНП.
Испытуемых поделили на 5 групп для измерения каждого из этих показателей. Было обнаружено, что у женщин с самыми высокими уровнями ЛПНП на 36% был выше риск сердечных заболеваний в сравнении с теми, у кого он был низкий. У кого были высокие уровни липротеина, риск был выше на 33%. А у тех, у кого отмечался высокий показатель С-реактивного белка, риски были выше на 70%.
Если же высокими были все три параметра, то у женщин риск инсульта был выше в 1,5 раза, а риск ишемической болезни — в 3 раза, чем у тех испытуемых, у которых показатели были низкими.
Исследователи отметили, что хотя в этом исследовании принимали участие только женщины, они думают, что у мужчин ситуация схожая.
«В последние годы мы узнали больше о том, как повышенные уровни воспаления могут взаимодействовать с липидами, усугубляя риски сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Ахмед А. К. Хасан, доктор медицины, доктор философии, медицинский сотрудник и директор программы Национального института сердца, легких и крови.
Иммунные клетки, которые необходимы организму для восстановления после инфекций, травм или ран, могут реагировать на избыток холестерина, активируя в ответ на накопление бляшек противовоспалительные сигналы. Из-за этого формируется гипервоспалительная среда, где бляшки могут формироваться, увеличиваться и даже разрываться, следствием чего становятся инфаркты и инсульты.
При подготовке материала использованы материалы MedicalXpress.