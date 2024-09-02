Угадать по капле. Как анализ крови предсказывает инфаркты и инсульты

Испытуемых поделили на 5 групп для измерения каждого из этих показателей. Было обнаружено, что у женщин с самыми высокими уровнями ЛПНП на 36% был выше риск сердечных заболеваний в сравнении с теми, у кого он был низкий. У кого были высокие уровни липротеина, риск был выше на 33%. А у тех, у кого отмечался высокий показатель С-реактивного белка, риски были выше на 70%.