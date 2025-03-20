Удойный компромат. Нелегальное молоко проникает даже в детские сады

«Государство создаёт контрольные органы, которые борются с фальсификатом, с одной стороны, а с другой — не препятствует фальсификаторам зарабатывать на себе, — возмущается Константин Синецкий. — Происходит это в основном через муниципальные госзакупки молочной продукции, например, для школ и детских садов. Контракт выигрывает тот, кто предложит меньшую цену. Один предлагает молоко по 100 рублей за литр, другой — по 60, выберут последнего. А такое молоко качественным быть не может в принципе. Литр молока у производителя сейчас стоит около 80 рублей плюс упаковка, обработка, доставка. Молоко за 60 рублей — это уже фальсификат».