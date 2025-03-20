Удойный компромат. Нелегальное молоко проникает даже в детские сады

И дело не в продуктовом изобилии и фастфуде, как пеняют бабушки. Дети пробуют некачественное молоко дома или в детсаду и потом отказываются от него на всю жизнь. Как выявить фальсификат и можно ли его победить, выяснил «АиФ».
Крахмал и даже гипс
«Почему дети не пьют молоко в садике? — спрашивает гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий. И сам отвечает: — Потому что у него чаще всего отвратительный вкус. Оно может быть разбавлено водой или вообще не содержать молочных компонентов. Ребёнок пробует, морщится, и у него в голове откладывается, что молоко невкусное. Так вырастает потребитель, который уверен, что молоко — лишний компонент меню».
Некачественное молоко и молочные продукты проникают повсюду: в магазины, на маркетплейсы, в садики, школы. При этом его становится больше. Как сообщают в Россельхознадзоре, в 2023 году среди исследуемых образцов доля фальсифицированных товаров составила 12,04%. А в прошлом году — уже 13,09%. Чаще всего фальсифицируют масло.
Фальсификатом считается всё, что не соответствует заявленной на упаковке информации: от завышенной или заниженной жирности до добавления крахмала и даже гипса. Чаще всего некачественные молочные продукты встречаются на электронных досках объявлений и в мессенджерах, реже — на маркетплейсах и в обычных магазинах, поясняет Синецкий. Покупателей у такого товара достаточно: стоит он, как правило, дешевле.
«На досках объявлений в интернете, в домовых и районных чатах множество частных лиц пытаются сбывать собственную продукцию под видом промышленно изготовленного, например, сливочного масла, — поясняет эксперт. — Несмотря на “заводскую” с виду упаковку, в таких продуктах при проверках порой вообще не обнаруживается ни грамма молока».
Проконтролировать качество товара здесь невозможно, никто за этим не следит.
Что даёт QR-код
В магазинах ситуация лучше. С весны прошлого года просроченные и сделанные непонятно где и непонятно как молочные продукты купить не получится — продавец не сможет выбить чек, пока не отсканирует специальную марку — QR-код.
«В момент продажи товара касса за долю секунды обращается в систему “Честный знак”, — поясняют в ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий), который является оператором этой системы. — Если товар просрочен, нелегален, заблокирован к продаже по решению Роспотребнадзора, касса не даст его пробить».
На маркетплейсах кассы, увы, нет. Тут фальсификат «ловят» после жалоб пользователя в приложении. Онлайн-площадка получает сигнал и проводит уже свою проверку. В 94% случаев жалоба подтверждается. В 2024 году благодаря такому механизму заблокировали больше 351,5 миллиона видов просроченной и нелегальной молочной продукции.
За 60 рублей молока не бывает
Хуже дела обстоят с фальсификатом в садиках, школах, армии. Сюда нелегальное молоко и продукты, из него сделанные, льются рекой через госзакупки. Например, в Ростовской области в прошлом году Россельхознадзор обнаружил 80 фактов несоответствия товара от одной крупной компании и нескольких предпринимателей. Фальсификат шёл в соцучреждения, детские сады и школы разных регионов. А в социальные учреждения Коми молоко, масло и сыр с вредными для здоровья примесями поставляли производители Брянской и Нижегородской областей и Краснодарского края.
«Государство создаёт контрольные органы, которые борются с фальсификатом, с одной стороны, а с другой — не препятствует фальсификаторам зарабатывать на себе, — возмущается Константин Синецкий. — Происходит это в основном через муниципальные госзакупки молочной продукции, например, для школ и детских садов. Контракт выигрывает тот, кто предложит меньшую цену. Один предлагает молоко по 100 рублей за литр, другой — по 60, выберут последнего. А такое молоко качественным быть не может в принципе. Литр молока у производителя сейчас стоит около 80 рублей плюс упаковка, обработка, доставка. Молоко за 60 рублей — это уже фальсификат».
Внедрить маркировку молочных продуктов для борьбы с фальсификатом пытаются и в социальной сфере.
Пока это только эксперимент, который должен помочь разработать эффективный механизм выявления и пресечения поставок «немолочного молока» в соцучреждения.
В ЦРПТ сообщили, что проходит он с 1 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года в Краснодарском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском краях, Московской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге.
По словам Синецкого, страдают от ситуации с фальсификатом не только дети, которые лишены шанса полюбить молоко, но и сами его производители. Тень ложится на всю отрасль, увеличивая число проверок, снижая продажи и доходы фермеров.