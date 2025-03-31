Удивительное рядом. Новый известный вирус вызывает болезни сердца и инфаркт

Доклад об этом сделан сегодня на ежегодной научной сессии «Американского колледжа кардиологии».
Он еще и рак вызывает
Вирус папилломы человека (ВПЧ) чрезвычайно широко распространен. Он передается преимущественно половым путем, и его обнаруживают у 85% женщин и 90% мужчин, если они сексуально активны. Во всей популяции вирус присутствует примерно у 12% людей.
Многие об этом не догадываются, так как он может не вызывать никаких симптомов, но среди явных болезней, связанных с ВПЧ — бородавки, остроконечные кондиломы (маленькие выросты на коже, часто на тонкой ножке — прим. aif.ru) и несколько видов рака (шейки матки, вульвы, полового члена, анальной области, рта, миндалин или горла).
Заболеваемость ишемической болезни сердца взлетает в два раза.
И вот новая напасть — болезни сердца и сосудов. Проблему стали изучать недавно, но исследования уже накопились. Их собрала и обобщила группа ученых из Медицинской школы Калифорнийского университета в Коннектикуте. Ученые объединили данные изучения около 250 000 пациентов.
«Наше исследование показывает, что явно существует некая связь между ВПЧ и сердечно-сосудистыми заболеваниями, — говорит доктор Стивен Акинфенва, руководивший научной работой. — Биологический механизм не определен, но предполагается, что он связан с хроническим воспалением».
Используя статистические методы, ученые изучали связь ВПЧ с тремя патологиями — сердечно-сосудистыми заболеваниями, вообще, с ишемической болезнью сердца и с гипертонией.
У пациентов, имевших в организме ВПЧ, выше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний вырастала на 40%. Но самое главное: частота ишемической болезни сердца (ИБС) взлетала в два раза. Это тревожит, ведь ИБС является одной из главных причин инфарктов, сердечной недостаточности, нарушений ритма сердца и сердечно-сосудистой смертности.
Утешает, что хоть не было обнаружено связи ВПЧ с высоким артериальным давлением.
Болезни сердца будут предупреждать вакцинацией от ВПЧ?
«Мы всегда говорим о сердечно-сосудистых факторах риска, таких как курение, высокое артериальное давление
В данном случае, исследователи советуют более тщательно изучать состояние сердца и сосудов у пациентов с ВПЧ, даже если у них нет других факторов риска.
И главное стратегическое направление будущих исследований — оценить, защищает ли от болезней сердца вакцинация против ВПЧ. Сейчас ее активно проводят в подростковом возрасте для защиты от рака.