Удивительное рядом. Новый известный вирус вызывает болезни сердца и инфаркт

«Мы всегда говорим о сердечно-сосудистых факторах риска, таких как курение, высокое артериальное давление и т. д. , но мы знаем, что около 20% сердечно-сосудистых заболеваний нельзя объяснить этими традиционными факторами риска, — говорит Акинфенва. — Это делает важным выявление нетрадиционных факторов риска, таких как ВПЧ, на которые тоже можно потенциально влиять».