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Удивительное рядом. Новый известный вирус вызывает болезни сердца и инфаркт

Обычный вирус папилломы человека, который есть в организме многих людей, увеличивает в два раза риск развития ишемической болезни сердца и, следовательно, инфарктов тоже. Это обнаружено в новом исследовании.

Источник: РИА "Новости"

Доклад об этом сделан сегодня на ежегодной научной сессии «Американского колледжа кардиологии».

Он еще и рак вызывает

Вирус папилломы человека (ВПЧ) чрезвычайно широко распространен. Он передается преимущественно половым путем, и его обнаруживают у 85% женщин и 90% мужчин, если они сексуально активны. Во всей популяции вирус присутствует примерно у 12% людей.

Многие об этом не догадываются, так как он может не вызывать никаких симптомов, но среди явных болезней, связанных с ВПЧ — бородавки, остроконечные кондиломы (маленькие выросты на коже, часто на тонкой ножке — прим. aif.ru) и несколько видов рака (шейки матки, вульвы, полового члена, анальной области, рта, миндалин или горла).

Подчеркнем, не всем, у кого в организме есть ВПЧ, грозит рак. Существует более 50 видов ВПЧ, но 60−90% перечисленных выше опухолей вызывают только два из них — ВПЧ16 и ВПЧ18.

Заболеваемость ишемической болезни сердца взлетает в два раза.

И вот новая напасть — болезни сердца и сосудов. Проблему стали изучать недавно, но исследования уже накопились. Их собрала и обобщила группа ученых из Медицинской школы Калифорнийского университета в Коннектикуте. Ученые объединили данные изучения около 250 000 пациентов.

«Наше исследование показывает, что явно существует некая связь между ВПЧ и сердечно-сосудистыми заболеваниями, — говорит доктор Стивен Акинфенва, руководивший научной работой. — Биологический механизм не определен, но предполагается, что он связан с хроническим воспалением».

Используя статистические методы, ученые изучали связь ВПЧ с тремя патологиями — сердечно-сосудистыми заболеваниями, вообще, с ишемической болезнью сердца и с гипертонией.

У пациентов, имевших в организме ВПЧ, выше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний вырастала на 40%. Но самое главное: частота ишемической болезни сердца (ИБС) взлетала в два раза. Это тревожит, ведь ИБС является одной из главных причин инфарктов, сердечной недостаточности, нарушений ритма сердца и сердечно-сосудистой смертности.

Утешает, что хоть не было обнаружено связи ВПЧ с высоким артериальным давлением.

Болезни сердца будут предупреждать вакцинацией от ВПЧ?

«Мы всегда говорим о сердечно-сосудистых факторах риска, таких как курение, высокое артериальное давление и т. д., но мы знаем, что около 20% сердечно-сосудистых заболеваний нельзя объяснить этими традиционными факторами риска, — говорит Акинфенва. — Это делает важным выявление нетрадиционных факторов риска, таких как ВПЧ, на которые тоже можно потенциально влиять».

В данном случае, исследователи советуют более тщательно изучать состояние сердца и сосудов у пациентов с ВПЧ, даже если у них нет других факторов риска.

И главное стратегическое направление будущих исследований — оценить, защищает ли от болезней сердца вакцинация против ВПЧ. Сейчас ее активно проводят в подростковом возрасте для защиты от рака.