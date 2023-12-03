Удивительная загадка. В пирамиде Хеопса «вскроют» таинственные двери

Одна из дверей расположена возле южного входа во вторую камеру гробницы. У нее есть две медные ручки. За ней, на расстоянии 21 см, скрывается вторая дверь. Третья — расположена в северном туннеле.

Это не первое исследование данных порталов. В ходе одного из них в первой двери проделали небольшое отверстие, через него пропустили специальную камеру и узнали о существовании второй двери. Однако, что скрывается за ними, так и не было выяснено. Хавасс надеется, что на этот раз команде археологов удастся раскрыть секрет Великой пирамиды Гизы.

Согласно одной из гипотез за дверью в северном туннеле тоже может быть еще одна дверь. В таком случае дизайн пирамиды был бы симметричным.

Ранее в Guardian's Egyp Захи Хавасс уточнил, что ученые попытаются расчистить южную шахту и узнать, открывается ли дверь наружу. Если это так, то, возможно, у нее была символическая функция. Может быть, ее создавали, чтобы фараон смог использовать дверь для перехода в потусторонний мир. Если дверь запечатана, то ученым придется вернуться к изучению папируса Весткар, в котором описывается, как Хеопс искал тексты бога мудрости Тота, чтобы разработать дизайн усыпальницы.

Пирамида Хеопса была построена приблизительно в 2570 году до н.э. Ее высота — 146,6 м. До Средних веков усыпальница фараона была самым высоким сооружением, созданным человеком.