Агроном рассказал, можно ли победить борщевик Сосновского

Для борьбы с борщевиком регионы используют разные методы. В 2019 году в Ленинградской области были введены штрафы за игнорирование мер борьбы с этим растением. Физические лица могли лишиться суммы до 5 тысяч рублей, а юридические — до 50 тысяч рублей. В Калужской области, несмотря на борьбу с борщевиком, площадь зарастания выросла в 2023 году на 203 гектара. По состоянию на июнь 2024 года общая площадь, заросшая сорняком, приблизилась к 3 тысячам гектаров.