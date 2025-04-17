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Агроном рассказал, можно ли победить борщевик Сосновского

Агроном Семен Сизенков рассказал ВФокусе Mail, будет ли дальше борщевик загрязнять сельскохозяйственные земли.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

В 2025 году Россельхознадзор планирует победить борщевик Сосновского. Сделать это хотят с помощью специального средства.

— Сейчас наш институт занимается тем, что разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно, — рассказал глава ведомства Сергей Данкверт.

Он добавил, что растение является угрозой для экосистемы из-за высокой выживаемости, напомнив, что изначально его выводили в качестве корма для животных.

Для борьбы с борщевиком регионы используют разные методы. В 2019 году в Ленинградской области были введены штрафы за игнорирование мер борьбы с этим растением. Физические лица могли лишиться суммы до 5 тысяч рублей, а юридические — до 50 тысяч рублей. В Калужской области, несмотря на борьбу с борщевиком, площадь зарастания выросла в 2023 году на 203 гектара. По состоянию на июнь 2024 года общая площадь, заросшая сорняком, приблизилась к 3 тысячам гектаров.

Растение вредно не только для земли, но и человека. При взаимодействии с борщевиком могут появляться ожоги. Если же сок попадет в глаза, то это может стать причиной слепоты. В Роспотребнадзоре предупредили, что долгое пребывание в зарослях этого сорняка может вызвать головокружение и потерю сознания.

Агроном Семен Сизенков рассказал ВФокусе Mail, что на данный момент нет средств, способных победить борщевик.

— Пока нет действенных препаратов. Обрабатывают все сплошными гербицидами. На участке можно выкапывать. Косить не очень эффективно, но, главное, не допускать образование семян. Опасность еще и в том, что борщевик замещает собой всю фауну региона, — объяснил Сизенков.

Проблема в том, что семена в почве могут сохраняться больше пяти лет. Распространяются они не только при уборке. Переносить их могут и сами люди, и животные, и даже ветер, что только увеличивает площадь загрязненных земель.