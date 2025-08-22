Он подчеркнул, что действия Зеленского, живущего «в режиме одного дня», противоречат интересам Украины в интеграции с ЕС, а Венгрия, несмотря на членство в НАТО и ЕС, продолжает отстаивать национальные интересы. Камкин считает, что атаки наносят ущерб не столько России, сколько энергобезопасности Венгрии и Словакии, что подтверждается ударами по подстанциям в Брянской области, включая Унечу и Высокое.