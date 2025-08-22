Целенаправленная эскалация
Политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин считает, что атаки на «Дружбу» — часть стратегии Киева по срыву мирных переговоров. По его словам, Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак стремятся создать резонанс в Европе через провокации и удары по ключевой инфраструктуре, постепенно переходя к тактике террористической борьбы.
«Дипломатия не дает нужной драматургии, поэтому Киев сознательно исключает рациональный диалог. Задача Зеленского и Ермака — не просто продолжение боевых действий, а систематический срыв любых мирных инициатив. Они сделают все, чтобы не допустить подписания соглашений», — отметил эксперт в разговоре ВФокусе Mail.
Он подчеркнул, что действия Зеленского, живущего «в режиме одного дня», противоречат интересам Украины в интеграции с ЕС, а Венгрия, несмотря на членство в НАТО и ЕС, продолжает отстаивать национальные интересы. Камкин считает, что атаки наносят ущерб не столько России, сколько энергобезопасности Венгрии и Словакии, что подтверждается ударами по подстанциям в Брянской области, включая Унечу и Высокое.
Будапешт вряд ли кардинально изменит свою скептическую позицию, поскольку, будучи членом НАТО и ЕС, он имеет достаточно ограниченный инструментарий для проведения независимой политики, несмотря на все попытки отстаивания национальных интересов.
Перебои с нефтью
Нефтепровод «Дружба» подвергся третьему удару ВСУ за короткий срок, что привело к полной остановке поставок нефти в Венгрию и Словакию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о ночной атаке 21 августа на российско-белорусской границе, назвав ее «очередным ударом по энергобезопасности региона». Словацкая компания Transpetrol подтвердила, что прокачка прекратилась вечером того же дня за пределами Словакии.
По оценкам экспертов, перерыв в транзите продлится не менее пяти дней. В отличие от инцидента 18 августа, когда удар дронов и ракет HIMARS по подстанциям вызвал лишь суточную остановку работы, нынешние атаки привели к масштабным пожарам и критическим повреждениям инфраструктуры. Применение высокоточного вооружения ставит под угрозу энергетическую безопасность региона и создает риски длительных перебоев.
Давление на Брюссель
Министры иностранных дел Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар направили в Еврокомиссию письмо с требованием защитить критическую инфраструктуру, ссылаясь на заявление ЕК от января 2025 года о готовности охранять нефтепроводы. «Без “Дружбы” снабжение наших стран невозможно», — подчеркивается в документе. Сийярто раскритиковал Брюссель за бездействие после трех атак, отметив, что ущерб наносится в первую очередь ЕС.
Бланар назвал угрозы поставкам неприемлемыми, призвав Евросоюз отстаивать интересы своих граждан. Параллельно с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на ситуации. Республиканец ответил ему от руки: «Мне неприятно это слышать. Я очень зол. Расскажи это Словакии. Ты мой большой друг».