Удары метеоритов стали причиной образования экзосферы на Луне

До этого исследователи обнаружили на Луне большую подземную пещеру. Место потенциально может подходить для строительства будущей лунной базы. Космические агентства уже задумываются над тем, как оценить структурную устойчивость пещеры и укрепить ее стены и потолки. Будущим жителям лунных баз понадобятся системы, которые будут следить за движением и сейсмической активностью. Также им нужны будут специальные укрытия на случай обрушения участков пещеры.