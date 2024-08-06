Удары метеоритов стали причиной образования экзосферы на Луне

Атмосфера на Луне появилась в результате мощной бомбардировки ее поверхности метеоритами, заявила команда ученых из Массачусетского технологического института (MIT). В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, они объяснили, что разреженная лунная атмосфера, или экзосфера, сохраняется благодаря «космическому выветриванию».
Ученые долго пытались понять, как именно поддерживается экзосфера Луны. Исследования начались еще в 2013 году, когда NASA запустило миссию Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE). Именно тогда эксперты впервые выдвинули гипотезу, что поддержание атмосферы происходит за счет постоянных ударов метеоритов о лунную поверхность. Они также выделили другой важный процесс — «ионное распыление», при котором солнечный ветер (поток заряженных частиц) выбивает атомы с поверхности Луны в атмосферу.
Чтобы точно определить, какой из этих процессов играет главную роль, ученые обратились к образцам лунного грунта, собранным во время миссий «Аполлон». В ходе анализа изотопов калия и рубидия, исследователи пришли к выводу, что ударное испарение вносит основной вклад в создание экзосферы, составляя около 70% от общего ее состава.
Автор исследования Николь Ни из Массачусетского технологического института отметила, что Луна непрерывно подвергалась бомбардировке метеоритами на протяжении всего времени своего существования (около 4,5 млрд лет). Несмотря на то, что воздействие метеоритов и микрометеороидов со временем уменьшилось, оно продолжает играть ключевую роль в поддержании экзосферы.
Изучение Луны сегодня — одна из важнейших задач в науке. Ранее ученые из Смитсоновского института предложили создать на Луне биохранилище, которое будет служить «резервной копией» для жизни на Земле. По их мнению, это один из немногих способов сохранить биоразнообразие планеты в условиях глобального изменения климата или в случае катастрофы.
До этого исследователи обнаружили на Луне большую подземную пещеру. Место потенциально может подходить для строительства будущей лунной базы. Космические агентства уже задумываются над тем, как оценить структурную устойчивость пещеры и укрепить ее стены и потолки. Будущим жителям лунных баз понадобятся системы, которые будут следить за движением и сейсмической активностью. Также им нужны будут специальные укрытия на случай обрушения участков пещеры.