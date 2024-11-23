Ударная волна от столкновения галактик не дошла до Земли

«Столкновения галактик и возникновение ударных волн — обычное явление во Вселенной, давно и хорошо известное ученым. Эти процессы активно изучаются астрофизиками, в том числе специалистами из Национального центра физики и математики (НЦФМ). Ударные волны, возникающие при таких космических событиях, не представляют для нас никакой опасности. И конечно, ударная волна от этого столкновения не достигла Земли», — сказал он.