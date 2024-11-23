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Ударная волна от столкновения галактик не дошла до Земли

Речь идет о событиях в созвездии Пегаса, отметил главный ученый секретарь Национального центра физики и математики Дмитрий Бисикало.

Источник: Вокруг Света

МОСКВА, 23 ноября /ТАСС/. Ударная волна от столкновения далеких галактик в созвездии Пегаса до Земли не дошла, подобные столкновения вполне обычны и часто наблюдаются астрофизиками в разных уголках Вселенной, сообщил ТАСС известный российский астрофизик, академик Российской академии наук, главный ученый секретарь Национального центра физики и математики Дмитрий Бисикало.

«Столкновения галактик и возникновение ударных волн — обычное явление во Вселенной, давно и хорошо известное ученым. Эти процессы активно изучаются астрофизиками, в том числе специалистами из Национального центра физики и математики (НЦФМ). Ударные волны, возникающие при таких космических событиях, не представляют для нас никакой опасности. И конечно, ударная волна от этого столкновения не достигла Земли», — сказал он.

Группа ученых опубликовала подробное исследование крупномасштабного ударного фронта, возникшего после столкновения в группе галактик «Квинтет Стефана» в созвездии Пегаса. Используя ряд астрофизических инструментов, в том числе WEAVE (William Herschel Telescope Enhanced Area Velocity Explorer), архивные данные с Very Large Array и космического телескопа JWST, ученые получили новые данные ключевых характеристик ударной волны.

Статья с результатами исследования опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.