«Ударит по планете»: в РАН выступили с предупреждением

«Поступили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который всё же с вероятностью 99.9 процента на этот раз ударит по планете. <…> На данный момент расчеты показывают приход солнечного вещества завтра около 22 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.