Ударит по карману? Назван подвох новой системы тарифов на электричество

«Но речь идет о возможном повышении расходов предприятий на электроэнергию в случае превышения заявленной мощности, — уточнила она. — А если заявленная мощность не будет выбрана, за нее все равно придется платить. Это может отразиться на себестоимости продукции и услуг, которые оказывают эти крупные потребители. То есть, возможно повышение цен в той сфере, в которой эти потребители работают».