Ударит по карману? Назван подвох новой системы тарифов на электричество

Нововведения в сфере образования тарифов на электроэнергию не затронут граждан напрямую, но косвенно могут повысить их расходы, рассказала aif.ru сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом», эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова.
Ранее Минэнерго выпустило постановление, предлагающее ввести обновленный механизм оплаты услуг по передаче электроэнергии по принципу take-or-pay («бери или плати»). Документ опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов. Он должен вступить в силу с 1 июля.
Этот подход означает, что потребитель платит деньги не за фактическое потребление электричества, а исходя из максимально заявленной мощности. Применяться подход будет к новым покупателям с мощностью не менее 670 киловатт. Причем система подразумевает, что если этот «лимит» не исчерпан, сумма платежа все равно не станет меньше.
Эти новости встревожили граждан, которые после введения новых дифференцированных тарифов на электроэнергию с января жалуются на колоссальные цифры в платежках.
«Данная инновация не должна затронуть потребителей коммунальных услуг в сфере ЖКХ, то есть простых граждан, — отметила Юнисова. — Она касается новых потребителей, которые заявляют присоединение мощности. Это, как правило, либо законченные строительные объекты, либо вновь вводимые объекты, а также предприятия производства. Судя по объему заявляемой мощности, а это 670 киловатт, в данном случае речь пойдет о крупных бизнес-центрах, нежилых зданиях и так далее».
Что касается потребителей ЖКХ, как правило, даже в индивидуальном жилищном строительстве присоединяемая мощность гораздо меньше — всего 15−25 киловатт максимум.
«Но речь идет о возможном повышении расходов предприятий на электроэнергию в случае превышения заявленной мощности, — уточнила она. — А если заявленная мощность не будет выбрана, за нее все равно придется платить. Это может отразиться на себестоимости продукции и услуг, которые оказывают эти крупные потребители. То есть, возможно повышение цен в той сфере, в которой эти потребители работают».
Что же касается действующих договоров с теми потребителями, которые уже присоединили мощности, там сохраняются все прежние условия.